Türkiye'de şiddetli deprem anında çocuklara siper olan kreş çalışanları gündem oldu

Türkiye'nin Şanlıurfa ilinde meydana gelen 5,4 büyüklüğündeki deprem sırasında kreş çalışanlarının sergilediği davranışlar güvenlik kameralarına yansıdı. Eğitmenler, şiddetli sarsıntı anında çocukları korumak için hemen harekete geçti. Deprem durduğunda ise onları binadan güvenli bir alana tahliye ettiler.

24 Eylül günü Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde deprem meydana geldi. O sırada yerel bir kreşte bulunan eğitmenler, hemen çocukların yanına giderek onları korumaya çalıştı.

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, çalışanların sarsıntı sırasında çocukları korumak için gösterdikleri çaba yer alıyor.

Deprem durduktan sonra kreş çalışanları çocukları binadan çıkararak güvenli bir bölgeye tahliye etti. Kreşteki güvenlik kamerası görüntüleri sosyal medyada yayılarak kamuoyunun dikkatini çekti. Videolarda, çalışanların acil bir durumda çocukları korumaya yönelik hareketleri görülebiliyor.

Bu olay, acil durumlarda kreş çalışanlarının hazırlıklı olmasının ve çocuk güvenliğini sağlamanın ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdi.