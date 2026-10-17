Orta Asya'da çocuklara yönelik şiddetin cezası nedir?

·10·Dünya
Orta Asya'da çocuklara yönelik şiddetin cezası nedir?

Özbekistan'da çocuklara yönelik cinsel istismar cezaları ağırlaştırıldı ve bazı ağır suçlar için müebbet hapis cezası getirildi. 14 Ekim'de Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ilgili yasayı imzaladı. Peki, Orta Asya'nın diğer ülkelerinde bu tür suçlar için nasıl cezalar belirlenmiştir?

14 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar

Özbekistan'da bu tür ağır suçlar için 25 yıla kadar hapis veya müebbet hapis cezası öngörülmektedir. Bazı durumlarda şartlı tahliye imkanları da kısıtlanmaktadır.

Kazakistan'da 14 yaşından küçük çocuklara yönelik şiddet içeren cinsel suçlar için müebbet hapis cezası belirlenmiştir.

Kırgızistan'da suçun niteliğine göre 15 yıl hapis veya müebbet hapis cezası uygulanabilmektedir.

Tacikistan'da 14 yaşından küçük kız çocuğuna tecavüz için 12 yıldan 25 yıla kadar hapis veya müebbet hapis cezası öngörülmüştür. Cinsel içerikli zorlayıcı eylemler için de ağır cezalar belirlenmiştir.

Türkmenistan'da 14 yaşından küçük kız çocuğuna tecavüz için 10 yıldan 25 yıla kadar, erkek çocuğuna yönelik bazı zorlayıcı cinsel eylemler için ise 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası uygulanabilmektedir.

14-17 yaş arası ergenlere yönelik cinsel istismar

Bu yaş grubundaki mağdurlara yönelik şiddet içeren durumlarda da bölgede ağır cezalar öngörülmektedir.

  • Özbekistan: 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası.

  • Kazakistan: temel durumlarda 15 yıldan 17 yıla kadar, bazı ağırlaştırıcı durumlarda 17 yıldan 20 yıla kadar veya müebbet hapis.

  • Kırgızistan: 15 yıl hapis veya müebbet hapis cezası.

  • Tacikistan: temel durumlarda 7 yıldan 12 yıla kadar hapis. Bazı durumlarda ceza ağırlaşabilir.

  • Türkmenistan: reşit olmayan kız çocuğuna tecavüz için 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası.

16 yaşından küçüklerle şiddet içermeyen cinsel eylemler

Şiddet kullanılmayan durumlarda bile çocukları korumak amacıyla cezai sorumluluk belirlenmiştir.

Özbekistan'da bu tür eylemler için 3 yıldan 5 yıla kadar özgürlüğün kısıtlanması veya hapis cezası uygulanabilir. Bazı ağırlaştırıcı durumlarda ceza 8-10 yıla kadar ulaşır.

Kazakistan'da 5 yıla kadar hapis veya özgürlüğün kısıtlanması belirlenmiştir. Bazı durumlarda ceza 7-12 yıla, tekrarlanan suçlarda ise 12-15 yıla kadar çıkabilir.

Kırgızistan'da 8 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

Tacikistan'da temel durumlarda 2 yıldan 5 yıla kadar hapis belirlenmiştir. Bazı ağırlaştırıcı durumlarda ceza artırılır.

Türkmenistan'da ise belirlenen miktarda para cezası, ıslah çalışmaları veya 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir.

Çocuklara yönelik müstehcen eylemler için ceza

Reşit olmayanlara yönelik müstehcen eylemler de ayrı bir cezai sorumluluğa yol açar.

  • Özbekistan: temel durumlarda 2-3 yıla kadar, ağırlaştırıcı durumlarda 3-5 yıla kadar özgürlüğün kısıtlanması veya hapis.

  • Kazakistan: 7 yıldan 12 yıla kadar hapis.

  • Kırgızistan: 7 yıldan 10 yıla kadar hapis.

  • Tacikistan: temel durumlarda 2 yıla kadar, bazı ağırlaştırıcı durumlarda 5 yıldan 8 yıla kadar hapis.

  • Türkmenistan: 3 yıla kadar hapis cezası.

Şevket MirziyoyevÖzbekistan Cinsel İstismar YasasıÇocuklara Yönelik Cinsel İstismarMüebbet HapisOrta Asya Hukuku
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD, 5 yaşından büyük göçmen çocuklara ülkeyi terk etmeleri için 3 bin dolar teklif ediyorABD, 5 yaşından büyük göçmen çocuklara ülkeyi terk etmeleri için 3 bin dolar teklif ediyor12 Ekim 15:49ABD'de 275 din görevlisi 944 çocuğa istismarda bulunduABD'de 275 din görevlisi 944 çocuğa istismarda bulundu1 Ekim 18:36Erdoğan New York'ta ağlayan çocuğa nadide bir altın sikke hediye etti (video)Erdoğan New York'ta ağlayan çocuğa nadide bir altın sikke hediye etti (video)22 Eylül 09:25Kırgızistan eski cumhurbaşkanının oğlu Kadir Atambayev 4 yıl hapse mahkum edildiKırgızistan eski cumhurbaşkanının oğlu Kadir Atambayev 4 yıl hapse mahkum edildi9 Ekim 12:16Orta Asya'da sansasyon: Kırgızistan'da «Arashan» cinsi koyun 1 milyon dolara satıldı (video)Orta Asya'da sansasyon: Kırgızistan'da «Arashan» cinsi koyun 1 milyon dolara satıldı (video)21 Eylül 13:58Yapay zekaya içini döken kadını sohbet botu polise ihbar ettiYapay zekaya içini döken kadını sohbet botu polise ihbar etti5 Ekim 20:51
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi