Orta Asya'da çocuklara yönelik şiddetin cezası nedir?

Özbekistan'da çocuklara yönelik cinsel istismar cezaları ağırlaştırıldı ve bazı ağır suçlar için müebbet hapis cezası getirildi. 14 Ekim'de Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ilgili yasayı imzaladı. Peki, Orta Asya'nın diğer ülkelerinde bu tür suçlar için nasıl cezalar belirlenmiştir?

14 yaşından küçük çocuklara yönelik cinsel istismar

Özbekistan'da bu tür ağır suçlar için 25 yıla kadar hapis veya müebbet hapis cezası öngörülmektedir. Bazı durumlarda şartlı tahliye imkanları da kısıtlanmaktadır.

Kazakistan'da 14 yaşından küçük çocuklara yönelik şiddet içeren cinsel suçlar için müebbet hapis cezası belirlenmiştir.

Kırgızistan'da suçun niteliğine göre 15 yıl hapis veya müebbet hapis cezası uygulanabilmektedir.

Tacikistan'da 14 yaşından küçük kız çocuğuna tecavüz için 12 yıldan 25 yıla kadar hapis veya müebbet hapis cezası öngörülmüştür. Cinsel içerikli zorlayıcı eylemler için de ağır cezalar belirlenmiştir.

Türkmenistan'da 14 yaşından küçük kız çocuğuna tecavüz için 10 yıldan 25 yıla kadar, erkek çocuğuna yönelik bazı zorlayıcı cinsel eylemler için ise 10 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası uygulanabilmektedir.

14-17 yaş arası ergenlere yönelik cinsel istismar

Bu yaş grubundaki mağdurlara yönelik şiddet içeren durumlarda da bölgede ağır cezalar öngörülmektedir.

Özbekistan: 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası.

Kazakistan: temel durumlarda 15 yıldan 17 yıla kadar, bazı ağırlaştırıcı durumlarda 17 yıldan 20 yıla kadar veya müebbet hapis.

Kırgızistan: 15 yıl hapis veya müebbet hapis cezası.

Tacikistan: temel durumlarda 7 yıldan 12 yıla kadar hapis. Bazı durumlarda ceza ağırlaşabilir.

Türkmenistan: reşit olmayan kız çocuğuna tecavüz için 5 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası.

16 yaşından küçüklerle şiddet içermeyen cinsel eylemler

Şiddet kullanılmayan durumlarda bile çocukları korumak amacıyla cezai sorumluluk belirlenmiştir.

Özbekistan'da bu tür eylemler için 3 yıldan 5 yıla kadar özgürlüğün kısıtlanması veya hapis cezası uygulanabilir. Bazı ağırlaştırıcı durumlarda ceza 8-10 yıla kadar ulaşır.

Kazakistan'da 5 yıla kadar hapis veya özgürlüğün kısıtlanması belirlenmiştir. Bazı durumlarda ceza 7-12 yıla, tekrarlanan suçlarda ise 12-15 yıla kadar çıkabilir.

Kırgızistan'da 8 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası öngörülmektedir.

Tacikistan'da temel durumlarda 2 yıldan 5 yıla kadar hapis belirlenmiştir. Bazı ağırlaştırıcı durumlarda ceza artırılır.

Türkmenistan'da ise belirlenen miktarda para cezası, ıslah çalışmaları veya 3 yıla kadar hapis cezası uygulanabilir.

Çocuklara yönelik müstehcen eylemler için ceza

Reşit olmayanlara yönelik müstehcen eylemler de ayrı bir cezai sorumluluğa yol açar.