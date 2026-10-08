Issık Göl'ün dibinde Karahanlılar dönemine ait nadir sikkeler bulundu

·15·Dünya
Issık Göl'ün dibinde Karahanlılar dönemine ait nadir sikkeler bulundu

Kırgızistan'daki Issık Göl'ün dibinde 10.-11. yüzyıllara ait Karahanlılar dönemine ait sikkeler bulundu. Bu bilgiyi, arkeolojik araştırmaların eş başkanı ve Rusya Bilimler Akademisi Arkeoloji Enstitüsü araştırmacısı Maksim Menşikov açıkladı.

Buluntular, gölün dibinde yer alan Orta Çağ'a ait Toru-Aygır arkeolojik kompleksinde yürütülen su altı araştırmaları sırasında keşfedildi. Arkeologlar bu bölgeyi birkaç yıldır incelemektedir.

Menşikov, bulunan sikkelerin içeriğinde kurşun oranının çok yüksek olabileceğini belirtti. İlk tahminlere göre, metal içeriğindeki kurşun payı yüzde 90'a kadar ulaşıyor. Bilim insanı bunu, o dönemde yaşanan bakır kıtlığı ile açıklıyor.

Bu tür içeriğe sahip sikkeler, nadir bulunmaları nedeniyle dikkat çekicidir. Malzemelerinin kırılgan olması nedeniyle buluntular iyi korunmamıştır ve sikkelerin üzerindeki yazıları okumak da zordur.

Keşif gezisi sırasında bir dökme demir kazanın parçası ve büyük seramik kapların parçaları da bulundu. Ayrıca arkeologlar, Toru-Aygır kompleksi bölgesinde pişmiş tuğladan inşa edilmiş yedi Orta Çağ yapısı tespit etti. Kırgızistan topraklarında bu türden altı yapı daha önce biliniyordu.

Araştırmalar, Rus Coğrafya Topluluğu'nun desteğiyle yürütülen uluslararası su altı arkeoloji keşif gezisi kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Keşif gezisi katılımcıları orijinal buluntuları Kırgızistan'dan çıkaramadıkları için, Moskova'daki çömlekçiler bunların kopyalarını hazırlıyor. Plana göre, sonbaharda bu kopyalar orijinal eserlerin fotoğraflarıyla birlikte sergilenecek.

Ahşap bir yüzey üzerindeki çeşitli antik seramik kaplar ve taş parçaları.
KırgızistanIssık GölToru-AygırMaksim MenşikovArkeoloji
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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