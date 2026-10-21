Trump'tan Macron'a sert uyarı: “Paris bir Müslüman şehrine dönüşecek”

·7·Dünya
Trump'tan Macron'a sert uyarı: “Paris bir Müslüman şehrine dönüşecek”

ABD Başkanı Donald Trump, Fransa'nın göçmenlik politikasını eleştirerek, ülke lideri Emmanuel Macron'u bu konuda daha önce uyardığını söyledi. Ona göre, Avrupa'daki düzensizliğin ana nedenlerinden biri göçle ilgilidir.

19 Ekim'de gazetecilerle yaptığı görüşmede Trump, Fransa'nın dünyanın farklı ülkelerinden gelen göçmenleri kabul ederek büyük bir hata yaptığını vurguladı.

“Macron'u çok önceden uyarmıştım. Fransa, dünyanın farklı yerlerinden insanları kabul ederek büyük bir hata yapıyor. Paris yakında bir Müslüman şehrine dönüşecek” dedi ABD Başkanı.

Trump ayrıca Avrupa ülkelerini sınır kontrollerini sıkılaştırmaya çağırdı. Yasadışı göçmenlere ve suç işleyen kişilere karşı sert önlemler alınmadığı takdirde bölgenin ciddi sorunlarla karşılaşabileceğini belirtti. Bu açıklama, Trump'ın Avrupa'nın göçmenlik politikasına yönelik eleştirel tutumunu bir kez daha ortaya koydu. Ancak Paris'in gelecekteki demografik değişimlerine ilişkin görüşü, kişisel bir siyasi beyanı olup doğrulanmış bir gerçek olarak kabul edilmemelidir.

Donald TrumpEmmanuel MacronFransa Göçmenlik PolitikasıAvrupa Sınır KontrolüSiyaset
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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