Macron'un gözleri önünde iki şeref kıtası askeri bayılarak yere yığıldı (video)

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Macron'un gözleri önünde iki şeref kıtası askeri bayılarak yere yığıldı (video)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini'yi karşılama töreni sırasında beklenmedik bir olaya tanık oldu. Tören esnasında iki şeref kıtası askeri art arda yere yığıldı. Konuyla ilgili haber Fransız basınında yer aldı.

Olay, 11 Kasım'da Paris'teki Elysee Sarayı'nda meydana geldi. Macron, Slovak mevkidaşını karşılamaya hazırlandığı sırada, sırada bekleyen askerlerden biri aniden dengesini kaybederek elindeki kılıcı düşürdü ve yere yığıldı. Bunu gören Macron ve saray görevlileri hemen askerin yanına koştu. Ardından asker tören alanından uzaklaştırıldı.

Fransız basınına göre, kısa bir süre sonra Macron, Pellegrini ile selamlaştığı sırada ikinci bir şeref kıtası askeri de yere düştü. Bu an kameralara yansımasa da kılıcının yere çarpma sesi duyuldu. Macron da bu olaya dikkat kesildi.

Olayın ardından resmi karşılama törenine devam edildi ve iki devlet başkanı görüşmelerini gerçekleştirdi.

Askerlerin neden bayıldığına veya sağlık durumlarına ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Charos«ZAMIN.UZ» editör
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