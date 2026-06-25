ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna konusundaki pozisyonunu bir kez daha değiştirerek Vladimir Zelenski'nin savaş koşullarındaki faaliyetlerini olumlu bir şekilde değerlendirdi.

24 Haziran'da Beyaz Saray'da NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile gerçekleşen görüşme sırasında, Sky News muhabiri Mark Stone, Trump'a Zelenski'nin mevcut durumda üstünlük sağlayıp sağlamadığı sorusunu yöneltti.

Trump, «İşleri fena değil. Her şeye rağmen pes etmiyor. Her iki tarafta da çok fazla insan hayatını kaybediyor ancak bence durumu iyi yönetiyor. Onun cesur bir insan olduğunu kabul etmemek elde değil. Hem silahları hem de insanları harika. Onlar gerçek savaşçılar» dedi.

Bu açıklama, ABD Başkanı'nın Ukrayna'ya yönelik tutumunda yeni bir önemli değişim olarak değerlendiriliyor.

Bir gün önce Zelenski, akşam video mesajında Ukrayna'nın Rusya topraklarına yönelik uzun menzilli saldırılarının sonuçlarını değerlendirmişti. Zelenski, petrol rafinerilerine yapılan saldırılar nedeniyle Rusya'nın 60'tan fazla bölgesinde yakıt sıkıntısı yaşandığını belirtti.

Zelenski, Rusya hükümetinin hava savunma sistemlerini daha çok Moskova ve Valday'ı korumaya yönlendirdiğini, bunun da ülkenin diğer bölgelerini zayıflattığını vurguladı.

Ukrayna lideri ayrıca, Rusya'yı barışı seçmeye zorlamak için ortakların desteğinin gerekli olduğunu söyledi.

Zelenski, «Operasyonlarımız, Kırım'daki faaliyetlerimiz de dahil olmak üzere net bir şekilde planlanmıştır. Eğer G7 kapsamında ortaklarımızla tartışılan imkanlar Ukrayna'ya sağlanırsa, Rusya'yı kısa sürede barışı seçmeye zorlayacak koşulları oluşturabiliriz» dedi.

Trump'ın Ukrayna meselesindeki pozisyonunun değiştiğine dair ilk ciddi işaretler, 15-17 Haziran tarihlerinde Fransa'nın Evian şehrinde düzenlenen G7 zirvesinden sonra görülmeye başlandı.

Zirvenin ardından Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ın Ukrayna'ya yaklaşımında «gerçek bir değişim» sergilediğini belirtti.

Financial Times kaynaklarına göre, Ukrayna'nın Rusya içindeki hedeflere yönelik saldırı kampanyası Trump üzerinde büyük bir etki bıraktı. Kyiv Independent ise üst düzey bir Ukraynalı yetkiliye dayanarak, Trump'ın kişisel görüşmelerde Zelenski'yi Rusya'ya karşı daha cesur hareket etmeye çağırdığını yazdı.

Ancak Washington'ın pozisyonunun tamamen değiştiğini söylemek için henüz erken. Foreign Policy dergisinin belirttiğine göre, Beyaz Saray Ukrayna'ya karşı yavaş yavaş daha sempatik bir tutum sergilese de, Moskova'ya karşı sert açıklamalardan kaçınıyor.

Avrupalı yetkililerden biri, Beyaz Saray'dan Rusya'nın savaşla ilgili eylemlerini açıkça kınaması istendiğini, ancak ABD yönetiminin bu durumun müzakerelere zarar verebileceği endişesiyle teklifi reddettiğini bildirdi.

Reuters'ın haberine göre, Washington'ın pozisyonundaki değişim Moskova'da tepkileri artırdı.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 23 Haziran'da Moskova'da düzenlenen bir forumda, ABD'nin Ukrayna konusundaki gelecek planlarının Rusya'ya açıklanmadığını söyledi.

Lavrov, «Alaska'daki sürecin, Avrupa'daki hareketler gibi Kiev rejimini yeniden silahlandırmak için zaman kazanmaya yönelik olduğunu düşünmek istemezdim. Ancak pratikte böyle oldu» dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı ayrıca, Moskova'nın G7 zirvesinde nelerin tartışıldığını ve Washington'ın gelecekteki yöneliminin ne olacağını net bir şekilde bilmek istediğini ekledi.

Böylece, Trump'ın Zelenski hakkındaki sıcak sözleri, ABD'nin Ukrayna'ya yönelik politikasında belirli bir dönüm noktası yaşandığını gösteriyor. Ancak Beyaz Saray'ın Moskova ile ilişkilerde hala temkinli bir pozisyonda kalması, durumun karmaşıklığını koruyor.