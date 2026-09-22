“Durdurma Planı”: Macron, BM Zirvesinde Trump’a Ukrayna Konusunda Baskı Yapmayı Hedefliyor

New York'ta düzenlenen BM Genel Kurulu oturumları çerçevesinde, Batı koalisyonunun iç siyasi birliğini test edecek kritik bir diplomatik çatışma bekleniyor. Fransa'nın etkili Le Figaro ve BFM TV yayın organlarının geçtiği acil haberlere göre, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD lideri Donald Trump ile özel bir görüşme yaparak, onun Ukrayna'ya destek kararları üzerinde doğrudan etkili olmaya karar verdi. Elysee Sarayı'ndaki kaynakların aktardığına göre Macron, Trump ile görüşmesini "mutlak bir açıklık ve acımasız bir samimiyetle" yürütmeyi planlıyor.

Paris'in temel stratejik hedefi, Washington'ı "doğru kararlar" almaya ikna etmek; yani ABD'nin Ukrayna'ya yönelik askeri ve mali yardımını kesmesini önlemek ve Rusya üzerindeki siyasi-ekonomik baskıyı azaltmamaktır. Bu diplomatik hamle, Trump'ın 14 Eylül'de Rusya ile Ukrayna arasında enerji tesislerine yönelik saldırıların karşılıklı olarak durdurulması konusunda bir anlaşmaya varıldığına dair sansasyonel açıklaması fonunda gerçekleşiyor. Moskova ve Kiev böyle bir resmi anlaşmayı doğrulamamış olsa da, Kremlin arabuluculuğu "iyi bir fikir" olarak nitelendirdi; ancak Ukrayna tarafı, bu açıklamadan sonra bile Rus enerji sistemine saldırmaya çalıştığını belirtti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ise enerji saldırılarının belirli sorunlar yaratsa da askeri cephedeki duruma ciddi bir etkisi olamayacağını kaydetmişti.

Peki, Macron Trump'ı Kiev'e yardımı kesmemeye ikna edebilecek mi? "Enerji ateşkesi" planı gerçek mi yoksa bir PR çalışması mı? Batılı liderler arasındaki bu görüş ayrılığı savaşın kaderini nasıl değiştirecek?

“Elysee Sarayı'nın açık diyaloğu, enerji ateşkesi ve Kremlin'in tepkisi”: Olayın 5 temel noktası

BM kulislerindeki diplomatik entrikanın en önemli detayları:

Macron'un New York'taki misyonu: Fransa lideri, Trump'ı Ukrayna'ya askeri yardımı sürdürmeye ve Moskova üzerindeki baskıyı artırmaya ikna etmek için baskı yapacak;

Trump'ın 14 Eylül'deki açıklaması: ABD lideri, iki ülkenin enerji saldırılarını durdurmayı kabul ettiğini söyledi ancak taraflar bunu resmen doğrulamadı;

Kremlin'in temkinli duruşu: Dmitriy Peskov teklifi "iyi bir fikir" olarak değerlendirse de, Kiev'in geçici bir durdurma ile "aşil topuğunu" korumaya çalıştığını, Rusya'nın ise sadece uzun vadeli bir çözüm istediğini vurguladı;

Putin'in enerji hakkındaki görüşü: Rus yönetimi, saldırıların belirli zorluklar çıkarsa da savaş bölgesindeki genel durumu değiştirmediğini ve yakıt kıtlığının kritik olmadığını belirtti;

Silah sevkiyatına karşı direnç: Moskova, Batı'nın Ukrayna'ya silah göndermesinin çatışmayı derinleştirdiğini ve süreci uzattığını sürekli hatırlatıyor.

Batı diplomasisinde bölünme: Macron ve Trump'ın pozisyonlarının çatışması

Ukrayna konusunda ABD ve Fransa liderlerinin stratejik yaklaşımlarının karşılaştırması:

Kriterler ve Yönelimler Emmanuel Macron (Fransa ve Avrupa Birliği) Donald Trump (ABD Pozisyonu) Ukrayna'ya askeri yardım Kesinlikle devam ettirmek, kısıtlamaları kaldırmak Yardımı azaltmak ve derhal müzakere başlatmak Rusya'ya karşı baskı Yaptırımları sertleştirmek, jeopolitik kuşatma Ticaret ve müzakereler yoluyla anlaşmaya varmak Enerjiye yönelik saldırılar Tam koruma sistemleri (PVO) ile Ukrayna'yı kapatmak Karşılıklı saldırıları durdurmak ("Enerji ateşkesi" teklifi) Kremlin ile diyalog Genellikle sert şartlar yoluyla diplomatik izolasyon Kişisel anlaşmalar ve pragmatik arabuluculuk Görüşmedeki ana hedef Trump'ı Batı'nın ortak rotasından çıkarmamak Kendi seçim vaadini ve barış formülünü uygulamak

Uluslararası jeopolitik ve güvenlik analizi: Trump ve Macron tartışması neden tarihi bir öneme sahip?

Uluslararası siyaset bilimcilerin ve askeri analistlerin sonuçları:

“Okyanus ötesi ve Avrupa” kopukluğu: Avrupa Birliği, Washington olmadan Ukrayna'yı tam teçhizat ve mali kaynaklarla destekleyemeyeceğini iyi biliyor; eğer Trump yardımı keserse, bu cephe hattının tamamen çökmesine yol açabilir;

Enerji ateşkesinin hassasiyeti: Trump'ın altyapıya yönelik saldırıları durdurma girişimi, her iki taraf için de geçici bir nefes alma imkanı sağlar, ancak saldırılar dursa bile cephedeki şiddetli çatışmalar devam edecektir;

Kremlin'in stratejisi: Moskova duruma pragmatik bakıyor; Peskov'un belirttiği gibi, enerji durdurması iç pazarı istikrara kavuşturmaya yardımcı olur ancak Rusya, talepleri tam olarak karşılanmadan uzun vadeli bir barış yapmaya acele etmiyor;

Macron'un liderlik hırsı: Almanya'daki siyasi belirsizlikler fonunda Macron, kendisini Avrupa'nın ana ve tek savunucusu olarak göstermeye ve Trump'ı ikna ederek kıtasal nüfuzunu artırmaya çalışıyor.

BM kulislerindeki bu açık ve sert diyalog, önümüzdeki aylarda küresel güvenlik mimarisinin hangi yönde gelişeceğini belirleyecek.

Sizce Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Trump'ı Ukrayna'yı finanse etmeye ve desteklemeye devam etmeye ikna edebilir mi? Donald Trump'ın önerdiği "enerji ateşkesi" fikri, çatışmayı sona erdirmenin bir başlangıcı olabilir mi? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda bırakın ve büyük siyaset sahnesindeki bu önemli analiz makalesini tüm arkadaşlarınızla ve uluslararası haber meraklılarıyla paylaşın!