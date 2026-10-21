Saida Mirziyoyeva Aşkabat'ta Türkmenistan ve Azerbaycan temsilcileriyle görüştü

·13·Dünya
Saida Mirziyoyeva Aşkabat'ta Türkmenistan ve Azerbaycan temsilcileriyle görüştü

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta, Türkmenistan Gurbanguli Berdimuhamedov Çocuklara Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Oguljahon Atabayeva ve Azerbaycan Haydar Aliyev Vakfı Başkan Yardımcısı Leyla Aliyeva ile bir araya geldi. Bu konuda Saida Mirziyoyeva kendi Telegram kanalında bilgi verdi.

Saida Mirziyoyevaüçlü görüşmelerin güzel bir geleneğe dönüştüğünü belirtti. Her görüşmede ortak fikirlerin zenginleştiğini ve iş birliği içinde yeni projeleri hayata geçirmek için fırsatların doğduğunu ifade etti.

«Görüşmelerimiz güzel bir geleneğe dönüştü. Her fikir alışverişinde bulunduğumuzda ortak fikirlerimiz zenginleşiyor ve iş birliği içinde yeni yeni projeler ortaya çıkıyor», — diye yazdı.

Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı; Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan'ı asırlık dostluk, karşılıklı güven ve ortak değerlerin birbirine bağladığını kaydetti.

Özbekistan, Türkmenistan ve Azerbaycan bayraklarının önünde üç kadın birlikte duruyor.

«Görüşmelerimizin bundan sonra da sadece iyiliğe hizmet etmesini, insanlara fayda sağlayan hayırlı işlere dönüşmesini ve ülkelerimizi birbirine daha da yakınlaştırmasını dilerim», — dedi Saida Mirziyoyeva.

Bilgi için belirtmek gerekirse, görüşme 20 Ekim'de Aşkabat'ta gerçekleşti. Ayrıca Saida Mirziyoyeva, Oguljahon Atabayeva ve Leyla Aliyeva, uluslararası «MAMA — Doğa Ana» sanat sergisiyle ilgili etkinliklere katıldılar.

Üç kadın lüks beyaz bir salonda büyük yuvarlak bir masanın etrafında oturuyor.
Saida MirziyoyevaOguljahon AtabayevaLeyla AliyevaMAMA — Doğa AnaÖzbekistan
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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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