Çin'de kanatsız uçan araba başarıyla test edildi. Yeni nesil ulaşım aracı havada saatte 150 km, karada ise 80 km hızla hareket edebiliyor. Uçuş menzili 300 km olan bu cihaz, gelecekte 15 kişiye kadar yolcu taşıma kapasitesine sahip olacak.

Bu tür yenilikler, sosyal medya ve uluslararası basında sıkça dile getirilen “2100 yılında yaşayan Çin” metaforik ifadesinin bir başka kanıtı haline geldi. Aslında ülke bugün (2026 yılı) ile aynı tempoda yaşasa da, teknoloji, altyapı ve dijital hizmetleri günlük hayata kitlesel olarak uygulama hızı nedeniyle genellikle “gelecekten gelen ülke” olarak tasvir ediliyor.

Neden Çin “gelecekte yaşıyormuş” izlenimi veriyor?

Sektör ve alan Teknolojik imkanlar ve günlük hayattaki görünümü Dijital ödemeler ve “süper uygulamalar” Nakit para ve plastik kartlar neredeyse tedavülden kalkmış durumda. WeChat ve Alipay aracılığıyla alışverişten taksi çağırmaya, doktor randevusu almaktan devlet hizmetlerine kadar her şey hallediliyor; ödemeler yüz veya avuç içi taramasıyla saniyeler içinde yapılıyor. Robotik ve yapay zeka Büyük otellerde robotlar hizmet veriyor, sokaklarda sürücüsüz robotaksiler dolaşıyor, yemek ve gönderileri ise dronlar ile otonom robot-kuryeler teslim ediyor. Fütüristik ulaşım ve altyapı Saatte 350–400 km hızla giden dünyanın en büyük yüksek hızlı demiryolu ağı, ayrıca Chongqing gibi şehirlerdeki çok katlı kavşaklar ve binaların içinden geçen metro hatları bilimkurgu filmlerini anımsatıyor. “Akıllı” şehirler (Smart Cities) Megakentlerde trafik, güvenlik ve ekoloji yapay zeka ile yönetiliyor; trafik ışıkları yoğunluğa göre otomatik olarak ayarlanıyor. Yeşil enerji ve elektrikli araçlar Elektrikli araç üretimi ve kullanımı konusunda dünya lideri; şehir içi ulaşımın büyük bir kısmı elektriklendirilmiş, güneş ve rüzgar santralleri ise devasa alanları kaplıyor.

Gerçek durum ve 2100 yılı demografik tahminleri

Bununla birlikte, bilimsel araştırmalar ve uluslararası kuruluşların hesaplamalarına göre, Çin'in gerçek 2100 yılındaki görünümü bugünkünden ciddi şekilde farklı olabilir:

Nüfusun azalması: BM ve diğer analiz merkezlerinin tahminlerine göre, doğum oranlarının düşmesi ve nüfusun yaşlanması nedeniyle 2100 yılına gelindiğinde Çin nüfusunun mevcut 1,4 milyardan 600–800 milyon kişiye düşmesi bekleniyor.

Tam otomatize ekonomi: İş gücü açığını kapatmak amacıyla ülke ekonomisinin tamamen robotize edilmiş ve yapay zekaya dayalı bir sisteme geçeceği tahmin ediliyor.

Sizce kanatsız uçan arabalar ve robotaksiler önümüzdeki 5–10 yıl içinde tüm dünya şehirlerinde sıradan bir ulaşım aracı haline gelebilir mi?

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