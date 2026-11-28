iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin yeni fiyatları
28 Kasım 2026 tarihi itibarıyla iPhone 17, iPhone 17 Pro, iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air modellerinin fiyatları aşağıdadır. Listede SIM + eSIM ve eSIM + eSIM konfigürasyonları ayrı ayrı verilmiştir. Her iki seçenekte de ikişer IMEI kayıtlıdır.
SIM + eSIM
iPhone 17:
• 256 GB: $949
iPhone 17 Pro, 256 GB:
• Orange: $1299
• Blue: $1379
• Silver: $1379
iPhone 17 Pro, 512 GB:
• Orange: $1499
• Blue: $1629
• Silver: $1549
iPhone 17 Pro Max, 256 GB:
• Orange: $1399
• Blue: $1399
• Silver: $1519
iPhone 17 Pro Max, 512 GB:
• Orange: $1649
• Blue: $1679
• Silver: $1699
iPhone 17 Pro Max, 1 TB:
• Orange: $1999
• Blue: $1949
• Silver: $2099
iPhone 17 Pro Max, 2 TB:
• Orange: $2399
• Blue: $2399
• Silver: $2399
eSIM + eSIM
Bu konfigürasyonda da iki IMEI kayıtlıdır.
iPhone 17:
• 256 GB: $949
iPhone Air, 256 GB:
• Blue: $939
• Gold: $949
• Black: $949
• White: $949
iPhone 17 Pro, 256 GB:
• Orange: $1249
• Blue: $1249
• Silver: $1339
iPhone 17 Pro, 512 GB:
• Orange: $1299
• Blue: $1499
• Silver: $1399
iPhone 17 Pro Max, 256 GB:
• Orange: $1389
• Blue: $1369
• Silver: $1439
iPhone 17 Pro Max, 512 GB:
• Orange: $1499
• Blue: $1539
• Silver: $1649
iPhone 17 Pro Max, 1 TB:
• Orange: $1899
• Blue: $1849
• Silver: $1899
iPhone 17 Pro Max, 2 TB:
• Orange: $2199
• Blue: $2199
• Silver: $2399
Fiyatlar saatlik olarak değişebilir.
Sıradaki haber
Abonelikle reklam yok
Zamin Premium — aylık 4 900 UZS
Yorumlar0
…