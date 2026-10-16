Saida Mirziyoyeva Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü

·10·Dünya
Saida Mirziyoyeva Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva 15 Ekim günü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Görüşme sırasında kardeş devletler arasındaki dostluk, stratejik ortaklık ve çok yönlü pratik iş birliğinin daha da genişletilmesi konuları ele alındı.

Saida Mirziyoyeva Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü

Devlet başkanının iyi dilekleri ve stratejik ortaklık

Saida Mirziyoyeva, görüşmenin detaylarını ve izlenimlerini resmi sosyal medya hesabından paylaştı:

  • Cumhurbaşkanının selamı iletildi: «Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in en iyi ve samimi dileklerini ilettim;

  • Güçlü ilişkiler: Özbekistan ve Türkiye'yi güçlü dostluk ve yakın iş birliği bağları birbirine bağlamaktadır;

  • Gelecek perspektifleri: Diyalog sırasında ortak çabalarımızın sonuçlarını ve ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme perspektiflerini ele aldık», — diye belirtti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı.

Saida Mirziyoyeva Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü

«Samimi kabul ve yüksek ilgi için minnettarım»

Saida Mirziyoyeva, Türkiye liderine gösterilen yüksek hürmet ve ikili ilişkilere verilen önem için ayrıca teşekkür etti:

«Sayın Cumhurbaşkanı'na samimi kabulü, Özbekistan'a gösterilen özel ilgi ve kardeş halklarımız arasındaki dostane ilişkileri desteklediği için içtenlikle teşekkür ederim», — diye vurguladı.

Bu üst düzey diyalog, Özbekistan ile Türkiye arasında son yıllarda hızla gelişen dostane, siyasi ve kültürel-eğitimsel iş birliğini yeni bir seviyeye taşımaya hizmet edecektir.

Saida Mirziyoyeva Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü
Saida MirziyoyevaRecep Tayyip ErdoğanÖzbekistan-Türkiye İlişkileriDiplomasiStratejik Ortaklık
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Tarihi buluşma: Saida Mirziyoyeva, ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze görüştüTarihi buluşma: Saida Mirziyoyeva, ABD Başkanı Donald Trump ile yüz yüze görüştü2 Ekim 17:45Saida Mirziyoyeva Türkiye Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle önemli anlaşmalara vardıSaida Mirziyoyeva Türkiye Cumhurbaşkanlığı yetkilileriyle önemli anlaşmalara vardıBugün 00:24Erdoğan, Trump'ın planına işaret etti: Türkiye Ukrayna konusunda iki kanalı devreye sokuyorErdoğan, Trump'ın planına işaret etti: Türkiye Ukrayna konusunda iki kanalı devreye sokuyor8 Temmuz 23:08Trump ve Erdoğan görüşmesi: Bölgesel durum gündemin merkezindeTrump ve Erdoğan görüşmesi: Bölgesel durum gündemin merkezinde21 Mayıs 18:31Trump Netanyahu'yu "Yerine Oturttu": ABD, Türkiye'ye F-35 Satmaya HazırTrump Netanyahu'yu "Yerine Oturttu": ABD, Türkiye'ye F-35 Satmaya Hazır28 Temmuz 14:13Erdoğan'dan genç gazeteciye evlilik tavsiyesiErdoğan'dan genç gazeteciye evlilik tavsiyesi12 Haziran 11:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Karakalpakistan'da 4 ton altın bulundu: En ilginç yanı, bölgenin yüzde 80'i henüz keşfedilmemiş
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
38 yaşındaki kadın aynı anda dört tek yumurta ikizi erkek bebek bekliyor
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Gizemli yapının altında odalar ve tünel tespit edildi