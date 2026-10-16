Saida Mirziyoyeva Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü

Özbekistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı Saida Mirziyoyeva 15 Ekim günü Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü.

Görüşme sırasında kardeş devletler arasındaki dostluk, stratejik ortaklık ve çok yönlü pratik iş birliğinin daha da genişletilmesi konuları ele alındı.

Devlet başkanının iyi dilekleri ve stratejik ortaklık

Saida Mirziyoyeva, görüşmenin detaylarını ve izlenimlerini resmi sosyal medya hesabından paylaştı:

Cumhurbaşkanının selamı iletildi: «Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmekten memnuniyet duydum. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev’in en iyi ve samimi dileklerini ilettim;

Güçlü ilişkiler: Özbekistan ve Türkiye'yi güçlü dostluk ve yakın iş birliği bağları birbirine bağlamaktadır;

Gelecek perspektifleri: Diyalog sırasında ortak çabalarımızın sonuçlarını ve ülkelerimiz arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme perspektiflerini ele aldık», — diye belirtti Cumhurbaşkanlığı İdaresi Başkanı.

«Samimi kabul ve yüksek ilgi için minnettarım»

Saida Mirziyoyeva, Türkiye liderine gösterilen yüksek hürmet ve ikili ilişkilere verilen önem için ayrıca teşekkür etti:

«Sayın Cumhurbaşkanı'na samimi kabulü, Özbekistan'a gösterilen özel ilgi ve kardeş halklarımız arasındaki dostane ilişkileri desteklediği için içtenlikle teşekkür ederim», — diye vurguladı.

Bu üst düzey diyalog, Özbekistan ile Türkiye arasında son yıllarda hızla gelişen dostane, siyasi ve kültürel-eğitimsel iş birliğini yeni bir seviyeye taşımaya hizmet edecektir.