Japonya'da gerçek mermi atabilen 16 bin oyuncak toplatılıyor

Japonya'da ülke genelindeki ödül makinelerinde hediye olarak dağıtılan 16 bine kadar plastik oyuncak tabancanın gerçek mühimmat atma kapasitesine sahip olabileceğinin tespit edilmesi üzerine kolluk kuvvetleri ciddi bir uyarıda bulundu.

Japonya Ulusal Polis Teşkilatı (NPA), yakın zamanda ülkenin çeşitli bölgelerindeki ödül makinelerinde binlerce yasa dışı silahın ödül olarak sunulduğunu bildirdi. Yetkili kurumlar, söz konusu ürünlerin piyasadan toplatılması için acil önlemler alıyor.

Söz konusu ürün, Çin'den Japonya'ya ithal edilen ve vinçli oyuncak makinelerinde dağıtılan "Real Gimmick Mini Revolver" adlı oyuncaktır. Dışarıdan bakıldığında zararsız, parlak renkli plastik bir oyuncak gibi görünen bu tabancanın teknik özellikleri, gerçek bir ateşli silah olarak kullanılma ihtimalini ortaya koymuştur.

Oyuncak tabanca setinde sekiz adet plastik mermi de bulunmaktadır. Bunlarla çeşitli nesnelere ateş edilebilir veya şaka amaçlı insanlar korkutulabilir. Ancak Japonya Ulusal Polis Teşkilatı'nın incelemeleri sırasında, bu silahın gerçek mühimmat da atabileceği tespit edildi. Bu durum, basit bir oyuncak olarak satılan ürünün ciddi bir tehlike arz edebileceği anlamına geliyor.

Gerçek mermi atabilen 16 çeşit oyuncak tespit edildi

İlginç olan ise, Japonya Ulusal Polis Teşkilatı'nın gerçek mermi atma kapasitesine sahip olabilecek 16 çeşit oyuncak tabancanın listesini yayınlamasıdır. Kurum, bu ürünlerin insana ağır, hatta ölümcül yaralanmalara yol açabilecek riskler taşıdığı konusunda uyardı.

Listeye dahil edilen tüm silahlar Çin'de üretilmiştir. Bazılarında metal, bazılarında ise oldukça sert plastikten yapılmış ateşleme mekanizmaları bulunmaktadır. Bu parçalar, silahın içinde mermi atılmasına imkan tanıyacak şekilde yerleştirilmiş olabilir. Ayrıca namlularının küçük kalibreli mermileri alabilecek kadar geniş olduğu da belirtilmiştir.

Yetkili kurum, bu tür silahları bulundurmanın Japonya'nın kılıç ve ateşli silahlar kontrolü yasasını ihlal edebileceğini vurguladı. Bu nedenle polis, vatandaşları ellerinde bu tür oyuncaklar varsa en yakın polis merkezine bildirmeleri konusunda çağrıda bulunuyor.

Oyuncaklar 78 şirkete tedarik edildi

"Real Gimmick Mini Revolver" ürününün geçen yılın aralık ayından itibaren Çin'den Japonya'ya ithal edildiği anlaşıldı. Ürünün ülkenin 31 vilayetinde faaliyet gösteren 78 şirkete tedarik edildiği belirtildi.

Ürünün ana alıcılarının 12 yaşından büyük çocuklar olduğu düşünülüyor. Ancak yetkililer, dış görünüşü basit bir plastik oyuncak gibi duran tabancanın gerçek silah olarak kullanılması durumunda çok ağır sonuçlar doğurabileceği konusunda uyarıyor.

Tehlike sadece merminin atılmasıyla sınırlı değil. Tabanca yapısı gerçek mühimmat kullanımı için tasarlanmadığından, mermi beklenmedik bir yöne uçabilir. Ayrıca ateşleme sırasında silahın kendisinin çatlama veya patlama riski de bulunmakta olup, bu durum kullanıcıya ciddi zararlar verebilir.

Uzmanların uyardığı temel husus, ucuz plastikten yapılmış bir oyuncağın dış görünüşünün güvenli olduğu anlamına gelmediğidir. Aksine, bu tür bir ürünün teknik özellikleri beklenmedik ve ölümcül sonuçlara yol açabilir.

Polis vatandaşları uyardı

Japonya Ulusal Polis Teşkilatı, bu tür plastik oyuncak tabancalara sahip tüm vatandaşları bunları basit bir oyuncak olarak görmemeye çağırdı. Kurum, bu ürünlerin yasa dışı ateşli silah olarak değerlendirilebileceğini belirterek, mümkün olan en kısa sürede polise teslim edilmeleri gerektiğini bildirdi.

Mevcut durumda temel amaç, tehlikeli ürünleri halkın elinden toplamak ve kullanımdan kaynaklanabilecek kazaları önlemektir. Bu nedenle polisin uyarılarını ciddiye almak ve şüpheli silahları kendi başınıza denememek önemlidir.