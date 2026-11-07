Krakov'da kanlı saldırı: 25 yaşındaki şahıs kalabalığa ateş açtı, 5 kişi hayatını kaybetti (video)

Polonya'nın tarihi ve turistik merkezi olan Krakov şehrinde benzeri görülmemiş bir silahlı saldırı gerçekleşti. Son bilgilere göre, olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 5 kişiye ulaştı, 10'dan fazla kişi ise çeşitli derecelerde yaralandı.

Polonya Başbakanı Donald Tusk, yaşanan kanlı olayı doğrudan «terör saldırısı» olarak nitelendirerek, kolluk kuvvetlerine olayın gerçek nedenlerini titizlikle araştırmaları talimatını verdi.

Tarihi meydanda kanlı akşam: Saldırı nasıl gerçekleşti?

Yerel polis ve idare tarafından sağlanan bilgilere göre, trajedi 7 Kasım günü yerel saatle 15:00 civarında şehrin en işlek noktası olan Ana Pazar Meydanı'nda (Rynek Główny) başladı:

Meydana baskın: Askeri kamuflaj giymiş ve yüzünü maskeyle kapatmış silahlı bir şahıs, hafif bir araçla meydanın içine daldı;

Rastgele ateş açma: Uzun namlulu otomatik bir silahla çevredeki masum turistlere ve yerel halka rastgele ateş etmeye başladı;

Tramvaya saldırı: Ayrıca çatışma sırasında meydan yakınından geçen bir toplu taşıma tramvayı da doğrudan hedef alındı ve yolcular arasında panik yaşandı.

Polisle çatışma ve 25 yaşındaki saldırganın yakalanması

Suçlu, durumdan yararlanarak olay yerinden kaçmaya çalıştı ancak çok uzağa gidemedi:

Kavşakta çatışma: Kaçış sırasında Diyetla ve Stradomska caddelerinin kesişiminde polis güçleri tarafından kuşatıldı ve aralarında doğrudan bir çatışma yaşandı;

Şüphelinin kimliği: Polis memurları saldırganı vurarak yaraladı, yakaladı ve hastaneye kaldırdı. Şahsın 25 yaşında bir Polonya vatandaşı olduğu ortaya çıktı;

Silah deposu: Aracı incelendiğinde birkaç ateşli silah ve çok sayıda mühimmat bulundu.

Kurbanlar, yaralılar ve şehirdeki olağanüstü hal

Olayın ardından şehirde güvenlik önlemleri ciddi şekilde artırıldı: