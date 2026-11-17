Türkiye'de bir babanın şefkati sosyal medyada büyük ilgi gördü. Oğluna aldığı akülü oyuncak arabaya imrenerek bakan başka bir çocuğu görünce, ona da aynısından hediye etmeye karar verdi. Linkedin'in haberine göre olay büyük takdir topladı.

Olayı gösteren video sosyal medyada yayıldı. Videoda babanın, oğlunun kırmızı akülü arabasını sokakta sürdüğü anları kaydettiği görülüyor.

Daha sonra videoyu tekrar izlerken, arka planda duran ve oyuncak arabaya imrenerek bakan küçük çocuğu fark etti. Çocuğun bu durumu babayı kayıtsız bırakmadı.

Çocuğu bulup ona da aynı akülü oyuncak arabadan hediye etti. Böylece baba, bir çocuğun daha mutluluğuna vesile oldu.

Bu olay sosyal medya kullanıcıları tarafından büyük bir memnuniyetle karşılandı. Birçok kişi babanın cömertliğini ve çocukların sevincine duyarsız kalmamasını takdir ediyor.