Sıradan Bir Oyuncak 7 Yaşındaki Kız Çocuğunun Cildini Anında Yaktı

·5·Dünya
Sıradan Bir Oyuncak 7 Yaşındaki Kız Çocuğunun Cildini Anında Yaktı

Kazakistan'ın Almatı şehrinde meydana gelen üzücü olay, çocuklar için tasarlanan bazı oyuncakların güvenliği konusunu yeniden gündeme taşıdı. Stres azaltmak için üretilen yumuşak bir oyuncağın patlaması sonucu 7 yaşındaki bir kız çocuğu kimyasal yanıklar oluştu.

Kızın annesi Asel Pak, oyuncağın içindeki jel benzeri maddenin dışarı çıkarak çocuğun cildine yapıştığını belirtti. Sonuç olarak madde ciltle birlikte ayrılmış ve doktorlar küçük kıza omuz ve kol bölgesinde kimyasal yanık teşhisi koymuş.

Kadın, ürünün satın alındığını kanıtlayan fişi ve tüm tıbbi belgeleri sakladığını bildirdi. Artık söz konusu oyuncağın güvenliğiyle ilgili bağımsız bir ekspertiz yapılmasını talep ediyor.

İlk bilgilere göre, olaya popüler «squishy» türündeki yumuşak bir oyuncağın kalitesiz bir kopyasının neden olduğu düşünülüyor.

Kazakistan Sanitasyon ve Epidemiyoloji Kontrol Komitesi, stres karşıtı oyuncaklar için ayrı teknik gerekliliklerin belirlenmediğini bildirdi. Bununla birlikte, piyasada satılan tüm çocuk oyuncaklarının genel güvenlik standartlarına ve uygunluk sertifikasına sahip olması zorunludur.

Uzmanlar, ebeveynlere oyuncak satın alırken ürünün menşeine, sertifikasına ve güvenliğini kanıtlayan belgelere özellikle dikkat etmelerini tavsiye etti.

Şu anda olayla ilgili resmi soruşturma devam ediyor. Eğer yaralanmanın üründeki bir kusur veya güvenlik gerekliliklerine uyulmaması nedeniyle meydana geldiği onaylanırsa, üretici veya satıcı yasal olarak sorumlu tutulabilir.

Uzmanlar ayrıca, kaynağı bilinmeyen ürünlerin satın alınmaması ve küçük yaştaki çocukların oyuncaklarla başıboş bırakılmamasının önemini bir kez daha hatırlattı.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör
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