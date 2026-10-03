Japonya'da yaşamak isteyen yabancılar için şartlar sıkılaştırılıyor

Japonya'da kalıcı oturma izni almak isteyen yabancılar için şartlar daha da sıkılaştırılıyor. Artık Japonca bilmenin de temel şartlardan biri haline gelmesi bekleniyor.

Japonya Göçmenlik Hizmetleri Ajansı, kalıcı oturma izni için yeni şartları duyurdu. Buna göre, Nisan 2027'den itibaren başvuru sahiplerinin en az B1 seviyesinde Japonca bilmesi gerekecek. Bu seviye, Japonca Yeterlilik Sınavı (JLPT) sistemindeki yaklaşık N3 seviyesine denk gelmektedir.

Bunun yanı sıra, başvuru sahibinin geliri, finansal istikrarı ve gelecekteki emeklilik güvencesi de değerlendirilecek. Bu sayede yabancının Japonya'da uzun vadede kendini maddi olarak idame ettirebilme kapasitesi ölçülecek. Japon vatandaşı ile evli olan yabancılar için de şartlar değişiyor. Mevcut uygulamada bazı durumlarda üç yıl evli kalmak ve Japonya'da bir yıl yaşamak yeterliyken, yeni düzenlemede bu süre en az beş yıl evli kalmak ve Japonya'da üç yıl yaşamak şeklinde uzatılacak.

Böylece yeni kurallar, Japonya'da kalıcı oturma izni almayı planlayan yabancılardan sadece ülkede yeterince uzun süre yaşamalarını değil, aynı zamanda dil bilgisi ve finansal istikrar da göstermelerini talep ediyor.