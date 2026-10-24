İki oğlunu deniz akıntısından kurtarmaya çalışan anne hayatını kaybetti

·19·Dünya
İki oğlunu deniz akıntısından kurtarmaya çalışan anne hayatını kaybetti

Bahamalar'da iki çocuğunu denizdeki güçlü akıntıdan kurtarmaya çalışan 36 yaşındaki İngiliz kadın trajik bir şekilde hayatını kaybetti. Bu konuda Daily Mail gazetesi haber verdi.

Edinilen bilgilere göre, aile Bimini Adası'nın güneyinde denizdeyken güçlü bir akıntı kadının iki oğlunu içine çekti. Çocuklarını tehlikeden kurtarmak için suya giren Leanne Gregory de akıntıya kapılarak zor durumda kaldı.

Bahamalar polisinin verdiği bilgiye göre, 20 Ekim günü saat 10:00'dan kısa bir süre sonra, Bimini Adası'ndaki Alice Town polis merkezine feribot iskelesinde bir kadının bilinci kapalı halde bulunduğu ihbarı geldi. Kolluk kuvvetleri olay yerine ulaştığında kadın yerel bir kliniğe götürülmüştü. Doktorlar hayatını kurtarmak için tüm müdahaleleri yapsa da onu kurtarmak mümkün olmadı.

Leanne'in iki oğlu kurtarma ekipleri tarafından sudan çıkarıldı. Kadının 36 yaşındaki eşi Nathan Gregory de karısını kurtarmaya çalıştı. Eşine suni teneffüs yapmaya çalışsa da bu çabalar sonuç vermedi.

Olay sırasında tekne kaptanı olan Lindy Stuart, teknedekilerin suda iki çocuk ve annelerini gördüğünü söyledi. Çevredekiler çocukları sudan çıkarmayı başardı ancak güçlü akıntı nedeniyle kadını kurtarmak oldukça zor oldu. Tekne mürettebatı kadını hayata döndürmeye çalışsa da hayatını kurtarmak mümkün olmadı.

Olayın tanıklarından biri, Leanne'in çocuklarını kurtarmak için kendi hayatını tehlikeye attığını belirterek onu kahraman olarak nitelendirdi. İfadesine göre çocuklar iyi yüzebiliyordu ancak denizdeki güçlü akıntı durumu bir anda tehlikeli hale getirdi.

Şu anda kadının ölüm nedenini belirlemek için adli tıp incelemesi yapılması bekleniyor. Bahamalar polisi olayla ilgili soruşturma başlattı. İlk bilgilere göre olayda herhangi bir suç unsuru tespit edilmedi.

Birleşik Krallık Dışişleri Bakanlığı, merhumenin yakınlarına başsağlığı dileyerek yerel makamlarla iletişim halinde olduklarını ve aileye gerekli desteği sağladıklarını bildirdi.

BahamalarBiminiLeanne GregoryDaily MailBirleşik Krallık
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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