İngiliz kraliyet doktoru Hannah Terry evinde ölü bulundu

Kolaj: oxu.az

Birleşik Krallık Kraliyet ailesi ve ülkenin tıp camiası, korkunç bir cinayet haberiyle sarsıldı. İngiliz hükümdarlarına hizmet veren tanınmış doktor Hannah Terry, kraliyetin ünlü Sandringham konutu yakınlarındaki evinde ölü bulundu.

İngiltere'nin saygın The Sun gazetesinin bildirdiğine göre, olayla ilgili derhal soruşturma başlatıldı ve maktulün eşi baş şüpheli olarak gözaltına alındı.

Korkunç detaylar: Cinayet nasıl işlendi?

Kolluk kuvvetleri ve adli tıp uzmanları tarafından açıklanan ilk bulgular şunları gösteriyor:

Cesedin bulunması: 45 yaşındaki Doktor Hannah Terry'nin cansız bedeni, 4 Ekim günü yaşadığı evde bulundu;

Ölüm nedeni: Uzman incelemeleri, kadının ölümünün başına sert ve künt bir cisimle vurulan şiddetli bir darbe sonucu gerçekleştiğini kaydetti;

Eşin tutuklanması: Bu vahşi cinayetle maktulün eşi Mark Kane suçlanıyor ve kendisi polis ekipleri tarafından derhal gözaltına alındı.

Kraliyet ailesiyle yakın bağlar ve hükümdarların tepkisi

Doktor Terry Birleşik Krallıkyüksek çevrelerinde büyük saygı ve güven duyulan uzmanlardan biriydi:

Sandringham'daki sorumluluk: Kraliyet ailesi Norfolk'taki Sandringham konutunda dinlenirken veya bulundukları dönemlerde, sağlıklarını kontrol eden ve tedavi eden ana tıp temsilcisiydi;

Kral III. Charles ve Kraliçe'ye acil haber: Gazete kaynaklarına göre, trajediden Birleşik Krallık Kralı III. Charles ve Kraliçe Camilla resmen haberdar edildi. Kraliyet çifti, uzun yıllar sadakatle hizmet eden doktorlarının ölümünden dolayı derin üzüntü duyuyor.

Şu anda İngiliz polisi ve soruşturma ekibi, cinayetin gerçek nedenlerini ve olayın yaşandığı günün tüm detaylarını tam olarak aydınlatmak için çalışmalarını sürdürüyor. Tüm ülkenin dikkati bu yankı uyandıran cinayet davasının yargı sürecine çevrilmiş durumda.