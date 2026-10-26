ABD'de çöp presine sıkışan adam hayatta kaldı

·8·Dünya
ABD'de çöp presine sıkışan adam hayatta kaldı

ABD'nin Mississippi eyaletinde çöp konteynerinden bir şey almaya çalışan bir adam, çöplerle birlikte özel bir araca yüklendi ve presleme mekanizmasının altında kaldı. Ağır yaralanmasına rağmen hayatta kaldı. Bu konuda Daily Mail haber verdi.

Edinilen bilgiye göre, Craig Hill isimli adam bir benzin istasyonunun yanındaki çöp konteynerinin içine girdi. Dışarı çıkmaya fırsat bulamadan çöp kamyonu konteynerdeki atıkları yükledi. Sürücü, adamın yardım çığlıklarını duymadı ve presleme mekanizmasını çalıştırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mağdura ilk tıbbi müdahaleyi yaparak onu Jackson şehrindeki Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırdı.

Adamın yaraları ciddiydi. Doktorlar ameliyat gerçekleştirerek leğen kemiklerini sabitlemek için metal plakalar ve özel pimler yerleştirdi.

Olayı haber alan Craig'in kız kardeşi, ağabeyine yardım etmek için Teksas'tan geldi. Tedavi masraflarını karşılamak amacıyla internet üzerinden bağış kampanyası başlattı.

MississippiCraig HillDaily MailJacksonABD
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

İki oğlunu deniz akıntısından kurtarmaya çalışan anne hayatını kaybettiİki oğlunu deniz akıntısından kurtarmaya çalışan anne hayatını kaybetti24 Ekim 15:44Manchester City Championship'e mi düşecek? Daily Mail detayları açıkladıManchester City Championship'e mi düşecek? Daily Mail detayları açıkladı19 Ekim 21:44Köpeğiyle birlikte egzersiz yapan kadın interneti fethettiKöpeğiyle birlikte egzersiz yapan kadın interneti fethetti9 Ağustos 14:01Elon Musk'ın xAI şirketi Mississippi'deki merkezinde gaz türbinleri kullanıyorElon Musk'ın xAI şirketi Mississippi'deki merkezinde gaz türbinleri kullanıyor14 Mayıs 00:50Tayvanlı erkek, robot süpürgeyle yakaladığı ihanet sonrası hapis cezası aldıTayvanlı erkek, robot süpürgeyle yakaladığı ihanet sonrası hapis cezası aldı24 Ekim 00:07Üç yıllık kayboluşun ardından bir adam ormanda sağ bulunduÜç yıllık kayboluşun ardından bir adam ormanda sağ bulundu14 Ekim 18:18
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Aynı gün doğan iki bebeğin ağırlığı arasındaki fark herkesi şaşırttı
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'de gelin damada 12 bin dolarlık ekran kartı hediye etti
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Çin'deki hayalet şehir: 15 yıldır terk edilmiş şehir nasıl bir sır saklıyor?
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
Türkiye'de Nuh'un Gemisi mi bulundu? Bilim insanları yer altında tüneller tespit etti (video)
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
61 yaşındaki kadın kızının çocuğunu dünyaya getirdi
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
Pirinç tarlalarında ördekler "çalışıyor": Çiftçilere nasıl yardımcı oluyorlar?
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
16 yıl önce sipariş edilen Nokia telefonlar nihayet ulaştı
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu
Güneş söndüğünde gezegenlere ne olacağı belli oldu