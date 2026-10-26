ABD'de çöp presine sıkışan adam hayatta kaldı

ABD'nin Mississippi eyaletinde çöp konteynerinden bir şey almaya çalışan bir adam, çöplerle birlikte özel bir araca yüklendi ve presleme mekanizmasının altında kaldı. Ağır yaralanmasına rağmen hayatta kaldı. Bu konuda Daily Mail haber verdi.

Edinilen bilgiye göre, Craig Hill isimli adam bir benzin istasyonunun yanındaki çöp konteynerinin içine girdi. Dışarı çıkmaya fırsat bulamadan çöp kamyonu konteynerdeki atıkları yükledi. Sürücü, adamın yardım çığlıklarını duymadı ve presleme mekanizmasını çalıştırdı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, mağdura ilk tıbbi müdahaleyi yaparak onu Jackson şehrindeki Mississippi Üniversitesi Tıp Merkezi'ne kaldırdı.

Adamın yaraları ciddiydi. Doktorlar ameliyat gerçekleştirerek leğen kemiklerini sabitlemek için metal plakalar ve özel pimler yerleştirdi.

Olayı haber alan Craig'in kız kardeşi, ağabeyine yardım etmek için Teksas'tan geldi. Tedavi masraflarını karşılamak amacıyla internet üzerinden bağış kampanyası başlattı.