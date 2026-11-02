Okyanustaki mucize: Yaklaşık 3 ay suda sürüklenen 5 kişi 5500 km uzakta bulundu

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Okyanustaki mucize: Yaklaşık 3 ay suda sürüklenen 5 kişi 5500 km uzakta bulundu

Pasifik Okyanusu'nun uçsuz bucaksız sularında, insan iradesi ve dayanıklılığının eşi benzeri görülmemiş bir örneği kaydedildi. İngiliz gazetesi Daily Mail haberine göre, açık okyanusta yaklaşık üç ay boyunca belirsizlik içinde sürüklenen bir teknedeki beş yolcu mucizevi bir şekilde sağ olarak bulundu.

Temmuz ayı sonunda Mikronezya kıyılarından ayrılan ve şiddetli bir fırtına nedeniyle rotasından çıkan tekne, yaklaşık 90 gün sonra başlangıç noktasından tam 5.500 kilometre uzaklıktaki yabancı bir adanın yakınında fark edildi.

Bir saatlik yolculuk nasıl okyanus esaretine dönüştü?

Olaylar, komşu bir adaya yapılan basit ve güvenli görünen bir yolculukla başladı:

  • Amaç ve rota: Temmuz ayının son günlerinde 9 kişilik bir grup, küçük bir tekneyle Mikronezya'nın Murilo Adası'ndan yan yana bulunan Ruo Adası'na doğru yola çıktı. Bu mesafe deniz yoluyla sadece 1 saat civarında sürmeliydi;

  • Beklenmedik fırtına: Açık denizde tekne şiddetli bir fırtınaya yakalandı ve kontrolünü kaybederek dalgalar tarafından okyanusun derinliklerine sürüklendi;

  • Sonuçsuz arama: Yerel kurtarma ekipleri birkaç hafta boyunca, 9 Ağustos'a kadar geniş çaplı arama çalışmaları yürütse de okyanusun uçsuz bucaksızlığında teknenin izini bulamadı ve aramalar durduruldu.

Kiribati'de kurtuluş: Çocukların ve diğer dört kişinin sırrı

1 Kasım günü, Kiribati devletine bağlı Fanning Adası sakinleri kıyı yakınında sürüklenen tekneyi görünce yardıma koştu:

  • Kurtarılanlar ve ilk yardım: Teknenin içinde, iki küçük çocuk da dahil olmak üzere toplam 5 kişi sağ salim bulundu. Yerel bir kilise papazı onları sığınağına kabul ederek temel gıda ve tıbbi yardım sağladı;

  • Tahliye ve tedavi: Kiribati yerel parlamento milletvekili, bu kişilerin tam bir kontrolden geçirilmesi ve tıbbi tedavileri için mümkün olan en kısa sürede en yakın büyük yerleşim yeri olan Kiritimati'ye nakledilmelerini tavsiye etti;

  • Dört yolcunun akıbeti meçhul: Yola çıkan toplam 9 kişiden geriye kalan 4 kişi şu anda teknede değil. Yolda mı öldükleri yoksa denize mi düştükleri konusunda resmi bir bilgi verilmedi;

  • Sessizlik ve özel hayat: Yaklaşık 90 gün boyunca gıdasız ve susuz açık okyanusta nasıl hayatta kaldıklarına dair hayatta kalanlar şimdilik detayları açıklamayı reddediyor ve özel hayatlarına saygı gösterilmesini istiyor.

Mikronezyalı siyasetçi Alexander Narruhn, kurtarıcılara ve yerel halka minnettarlığını dile getirerek, kayıp yolcular için dua ettiklerini belirtti ve devlet başkanından vatandaşlarını bir an önce ülkeye geri getirmek için müzakerelere başlamasını istedi.

MikronezyaKiribatiPasifik OkyanusuFanning AdasıHayatta Kalma
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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