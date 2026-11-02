Florida'da korkunç uçak kazası: Learjet 60, 8 bin metreden çakıldı

ABD'nin Florida eyaletindeki Palm Beach bölgesinde özel bir iş jeti ile korkunç bir uçak kazası meydana geldi. İçinde dokuz kişinin bulunduğu Learjet 60 model uçak kaza yaparak yere çakıldı.

ABD Ulaştırma Bakanı Sean Duffy resmi bir açıklama yaparak uçaktaki 9 kişinin tamamının hayatını kaybettiğini duyurdu ve olayı "korkunç bir trajedi" olarak nitelendirdi.

Teksas'tan Bahamalar'a rota ve son dakikalardaki düşüş

Federal Havacılık İdaresi (FAA) ve televizyon kanallarının sağladığı bilgilere göre, uçuş süreci şu şekilde gelişti:

Uçuş rotası: Uçak, Teksas eyaletindeki Austin-Bergstrom Uluslararası Havalimanı'ndan havalanmış ve Bahamalar'a doğru yola çıkmıştı;

Bir dakika içinde 8.200 metre irtifa kaybı: ADS-B Exchange uçuş takip hizmetinin verilerine göre, uçak kazadan önce sadece bir dakika içinde tam 27 bin fit (yaklaşık 8,2 bin metre) irtifa kaybetti ve ardından radarlardan tamamen kayboldu;

Düşüş noktası ve devasa krater: İlçe şerif ofisi ve WPBF televizyonunun haberine göre uçak, Military Trail bölgesinde yola çarptı ve çarpmanın etkisiyle devasa bir krater oluştu. The New York Post gazetesi, uçağın mobil evlerin (karavanlar) bulunduğu bir parkın yakınına düştüğünü yazıyor.

Olay yerinde soruşturma başlatıldı

Olayın ayrıntılarını incelemek için özel bir komisyon kuruldu: