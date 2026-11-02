Florida'da 9 kişinin ölümüne yol açan uçak kokpitindeki son diyalog (video)

1 Kasım 2026 tarihinde ABD'nin Florida eyaleti Palm Beach ilçesi Greenacres bölgesinde meydana gelen korkunç uçak kazasının detaylarına ilişkin sarsıcı bilgiler ortaya çıktı. Teksas'ın Austin şehrinden Bahamalar'a doğru yola çıkan ve içindeki 9 kişinin tamamının ölümüyle sonuçlanan Learjet 60 özel iş jeti kokpitindeki pilotlar ile hava trafik kontrolörü arasındaki son dramatik telsiz görüşmesinin ses kaydı yayımlandı.

Havacılık güvenliği arşivleri (LiveATC) ve önde gelen medya kuruluşları tarafından yayımlanan resmi kayıtlar, mürettebatın donma, şiddetli türbülans ve kontrolün tamamen kaybedilmesiyle geçen son saniyelerdeki can çekişmesini gözler önüne serdi.

Sakin uçuştan trajediye: Ses kaydındaki olayların kronolojisi

Yayımlanan döküm ve ses kaydında kazanın dakika dakika gelişimi şu şekilde yansımıştır:

1. Donma ve olumsuz hava koşulları: Başlangıçta pilot, dış hava sıcaklığının -47 dereceye düştüğünü, orta şiddette türbülans gözlemlendiğini ve uçağın parçalarının buzlandığını bildirdi. Durumu şimdilik kontrol edebildiklerini belirterek daha güvenli bir irtifaya çıkmak için izin istedi;

2. Ölümcül dalış (Mayday): Birkaç saniye içinde durum kontrolden çıktı. Kokpitten pilotun heyecanlı sesi duyuldu: «Düşüyoruz. Mayday, mayday! Dakikada 10.000 fit hızla aşağı dalıyoruz, acil durum ilan ediyoruz!»;

3. Son çığlık ve dua: Alçalma hızı dakikada tam 20.000 – 22.000 fite (yaklaşık 6-7 bin metre) ulaştı. Yerin yaklaştığını gören pilot: «Yere çakılacağız! (We're gonna crash into the ground)» diye bağırdı. Görüşmedeki son sözler ise: «Dışarı bak, kahretsin, vaktimiz doldu! (We're out of time)» oldu. Ses kaydının arka planında ise ikinci pilotun son saniyelerde dua ettiği net bir şekilde duyuluyor.

Teknik arıza tahmini: Arka stabilizatör mü kırıldı?

Havacılık uzmanları, uçağın neden bu kadar emsalsiz bir hızla dikine düştüğüne dair ilk teknik sonuçları bildiriyor:

Donma ve parça kırılması: Şiddetli fırtına ve aşırı negatif sıcaklık nedeniyle uçağın kuyruk kısmındaki yatay stabilizatör buzlanmış ve ağır basınç altında kırılmış olabilir;

Kontrolsüz düşüş: Bu tür bir kırılma sonucunda pilotlar dümen ve irtifa kontrolünü tamamen kaybetmiş ve uçak doğrudan dalış durumuna girmiştir;

Devasa patlama ve krater: Uçak, otoyola çok büyük bir kinetik hızla çarpmış, çarpmanın şiddetiyle devasa bir krater oluşmuş ve büyük bir yangın çıkmıştır.

Şu anda ABD Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) ve Federal Havacılık İdaresi (FAA), bu ses kaydını ana delil olarak kabul ederek kaza hakkında geniş çaplı bir soruşturma yürütmektedir.