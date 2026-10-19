Manchester City Championship'e mi düşecek? Daily Mail detayları açıkladı

İngiliz futbol tarihinin en sansasyonel ve uzun süredir devam eden mali soruşturması kritik bir aşamaya yaklaşıyor. İngiltere'nin saygın Daily Mail gazetesinin haberine göre, birçok kez mali kuralları ihlal etmekle suçlanan Manchester City kulübü, benzeri görülmemiş sert yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

Bağımsız bir komisyonun kulübü mali usulsüzlüklerden resmen suçlu bulmasının ardından, "City" yönetimi karara itiraz etmişti. Ancak olayların kulübün beklediğinden çok daha hızlı gelişme ihtimali güçleniyor.

İtiraz beklenmiyor: Ceza kararı neden daha erken açıklanacak?

Daily Mail'in analizine göre, İngiltere Premier Lig (EPL) yönetimi, itiraz sürecine ilişkin nihai hükmün verilmesini beklemeden kulübe yönelik yaptırımları açıklama niyetinde:

Zaman sınırı ve uzama ihtimali: İtiraz süreci oldukça karmaşık olup, nihai sonucun Ocak ayı sonuna kadar belli olması pek olası görünmüyor;

Sezonun kaderi: Lig yönetimi, puan durumunda yapay bir belirsizlik oluşmaması adına tedbirleri daha hızlı uygulamaya koyma taraftarı;

Sert ceza mekanizması: Tahmin edilen temel ceza olarak City'den rekor miktarda puan silinmesi ve yüz milyonlarca sterlinlik ağır bir mali ceza uygulanması bekleniyor.

City'yi Championship mi bekliyor?

Puanların rekor düzeyde silinmesi, kulüp için tam bir felakete dönüşebilir:

Birinci ligden ayrılma: Böylesine büyük bir puan cezası, takımın otomatik olarak Premier Lig'den düşmesine ve en az bir sezonu İngiltere'nin ikinci kademesi olan Championship'te geçirmesine yol açacaktır;

Birkaç sezon mahsur kalma riski: Eğer puanlar gelecek sezonlar için de dondurulur veya silinirse, Manchester City'nin elit lige dönüşü daha da gecikebilir ve Championship'te sadece bir değil, birkaç sezon mahsur kalmaları ihtimal dışı değil;

League Two senaryosu reddedildi: Bununla birlikte gazete, daha önce yayılan kulübün dördüncü lig olan League Two'ya düşürüleceği yönündeki iddiaların gündemden kaldırıldığını belirtiyor.

Eğer bu yaptırımlar resmen onaylanırsa, bu durum dünya futbolunun en büyük kulüplerinden birinin geleceği, yıldız oyuncuları ve teknik ekibi için büyük bir darbe olacaktır.