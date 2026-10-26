Sırbistan'da siyasi sansasyon: Vucic erken seçimlerde yenilgiyi kabul etti

Sırbistan siyasi sahnesinde beklenmedik ve tarihi bir dönüm noktası yaşandı: ülkenin eski cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic erken parlamento seçimlerinde siyasi gücünün yenilgiye uğradığını resmen kabul etti. Bu haber, Sırbistan'ın etkili yayın organları Nova ve Blic'e dayandırılarak «Strana» tarafından duyuruldu.

İlk hesaplamalara göre, seçimlerde ana muhalefet gücü olarak kabul edilen «Öğrenci Protesto Listesi» (Studencheskiy protestniy spisok) güvenli bir zafer kazanarak yeni hükümeti kurma imkanına sahip oluyor.

«Kaybettik»: Vucic'ten açık ve beklenmedik açıklama

Aleksandar Vucic, sandıklar kapandıktan sonra gazetecilerin karşısına çıkarak ilk tabloyu gizlemedi:

Yenilginin kabulü: «Henüz kesin sonuçlara sahip değiliz. Ancak ilk verilere dayanarak söyleyebiliriz ki, bu seçimleri kaybettiğimiz kesinleşti. “Öğrenci Protesto Listesi” kazandı», — dedi siyasetçi;

Oylama sonuçları: Oyların sayım işlemleri tam olarak bitmemiş olsa da, öndeki ve gerideki güçler arasındaki farkı kapatmanın imkansız olduğu kabul edildi.

250 sandalyeli parlamento: Mandatlar nasıl dağılıyor?

Sırbistan Meclisi'ndeki (Skupshtina) toplam 250 milletvekilliği için ilk dağılım şu şekilde görünüyor:

«Öğrenci Protesto Listesi» — 135 sandalye: Muhalefet koalisyonu parlamentoda mutlak çoğunluğu elde ederek, koalisyonsuz bile bağımsız olarak karar alma ve hükümet kurma hakkına sahip oluyor;

«Birleşik Sırbistan» koalisyonu — 105 sandalye: Sırp İlerleme Partisi etrafındaki iktidar bloğu 105 mandat ile ikinci sırada kaldı;

Kesin protokoller bekleniyor: Resmi seçim komisyonu henüz kesin sonuçları açıklamadı ancak güç dengesinde keskin bir değişiklik beklenmiyor.

Bu seçim sonuçları, Sırbistan'ın iç siyasetinde ve Balkan bölgesindeki jeopolitik süreçlerde yeni bir dönemi başlatabilir.