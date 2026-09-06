Cumhurbaşkanlığından Başbakanlığa: Vučić erken istifa edeceğini açıkladı

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Cumhurbaşkanlığından Başbakanlığa: Vučić erken istifa edeceğini açıkladı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, beklenmedik bir şekilde devlet başkanlığı görevinden erken ayrılacağını ve iktidardaki Sırp İlerleme Partisi (SNS) adına başbakanlığa aday olmaya hazır olduğunu duyurdu. Resmi görev süresi 2027'de dolacak olan devlet başkanının bu kararı, parti yönetimi tarafından oybirliğiyle onaylandı ve 25 Ekim'de yapılması beklenen erken parlamento seçimlerinde hükümet başkanlığı koltuğu için tek aday olarak belirlendi.

«Desteklenirsem programımı sunacağım»: Vučić'in planı ve parlamentonun feshi

Sırbistan siyasetindeki beklenmedik değişikliğin detayları ve sonraki adımlar belli oldu:

  • İstifa şartı ve yeni program: «Eğer hükümet başkanlığına aday olmak için yeterli desteği alırsam, kendi somut eylem programımı cumhurbaşkanlığı görev sürem bittikten sonra sunacağım», dedi Vučić.

  • Partiden resmi onay: İktidardaki Sırp İlerleme Partisi yönetimi bir toplantı düzenleyerek, devlet başkanını yaklaşan parlamento seçimlerinde başbakanlık görevine aday olarak resmen onayladı.

  • Parlamentonun feshi ve seçim tarihi: Belirlenen plana göre, seçimlere kadar olan süreçte mevcut parlamento feshedilecek ve ardından 25 Ekim'de yapılacak seçim günü resmen ilan edilecek.

2027 görev süresi ve 90 günlük süre: Belgrad'da siyasi satranç

Vučić'in bu kararı, Sırbistan yasalarına göre yeni süreçleri tetikliyor:

  • Erken boşalacak koltuk: Aleksandar Vučić'in mevcut cumhurbaşkanlığı görevi aslında 2027'ye kadar devam etmeliydi.

  • 90 gün içinde yeni cumhurbaşkanlığı seçimi: Eğer devlet başkanı erken istifa ederse, Sırbistan Anayasası'na göre 90 gün içinde yeni cumhurbaşkanını seçmek için genel seçimlerin yapılması zorunludur.

  • İktidar merkezinin değişimi: Sırbistan yönetim sisteminde başbakan yürütme organının ana yöneticisi olduğu için, bu adım Vučić'in devlet yönetimini doğrudan kontrol etmeye devam etmesini sağlayacak.

Avrupa Birliği yolu ve Moskova'nın gerekçesi

Sırbistan'ın jeopolitik yönü ve uluslararası arenadaki ilişkileri de odak noktasında:

  • Reformlar ve politikanın sürekliliği: RIA Novosti'nin haberine göre Vučić, seçimlerden sonra ülkenin mevcut politikasının devam edeceğini, Sırbistan'ın Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda kararlı adımlar atacağını ve ilgili reformları gerçekleştireceğini vurguladı.

  • Lavrov'un açıklaması: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yakın zamanda Belgrad'da Vladimir Zelenski'nin kabul edilmesi konusuna değinerek Sırbistan liderini savundu ve Vučić'in bu adımı Avrupa Birliği yönetiminin yoğun baskısı altında attığını belirtti.

Sizce Aleksandar Vučić'in cumhurbaşkanlığından başbakanlığa geçişi, Sırbistan'ın dış siyasi dengesini nasıl etkileyecek? Belgrad Batı'ya ve Avrupa Birliği'ne daha mı yakınlaşacak, yoksa Rusya ile geleneksel dostane ilişkilerini koruyabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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