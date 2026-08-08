Zelenskiy’nin Belgrad’a sürpriz ziyareti: Moskova için güçlü bir siyasi sinyal!

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, 7 Ağustos akşamı Belgrad’ı ziyaret ederek Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile görüştü. Bu, Rusya’nın 2022’de başlattığı geniş çaplı işgalden bu yana Ukrayna liderinin Sırbistan’a gerçekleştirdiği ilk tarihi ziyaret oldu.

Belgrad’ın Avrupa Birliği ile Rusya arasında tarafsız bir pozisyon almaya çalıştığı bir dönemde gerçekleşen bu görüşme, dünya siyasetçilerinin dikkatini çekiyor.

“İkili diyaloğu başlattık”: İlk ayrıntılar

Görüşmenin ardından Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabında şu paylaşımı yaptı: “Sırbistan’da ikili diyaloğu başlattık”, — sözleriyle kısa bir açıklama yaptı.

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ise bu ziyaretin iki ülke arasındaki ilişkileri yeni bir aşamaya taşıyacağını belirtti. Görüşmelerin merkezinde şu önemli konular yer alıyor:

Ekonomi ve enerji: İkili ticaret ve enerji alanındaki iş birliği;

Güvenlik: Bölgesel istikrar ve güvenlik garantileri;

Avrupa Birliği entegrasyonu: İki ülkenin AB ile ilişkileri.

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı Basın Servisi’nin bildirdiğine göre, resmi görüşmeler 8 Ağustos’ta Belgrad’daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı’nda devam edecek. Görüşmelerin sonunda devlet başkanları medya temsilcileri için ortak basın toplantısı düzenleyecek. Ayrıca Zelenskiy’nin Sırbistan Başbakanı Đuro Macut ile de görüşmesi bekleniyor.

Jeopolitik bağlam: Sırbistan’ın “karmaşık” tutumu

Sırbistan, Avrupa kıtasında Rusya ile en yakın ilişkileri sürdüren az sayıdaki ülkeden biri. Belgrad, 2022’den bu yana Moskova’ya yaptırım uygulamadı ve enerji alanındaki aktif iş birliğini sürdürüyor.

Önemli bir ayrıntı: Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, 2022’den bu yana Vladimir Putin ile birçok kez görüştü; buna 9 Mayıs 2025’te Moskova’daki Zafer Geçidi’ne katılması da dahil. Bu nedenle AB, Belgrad’a üyelik süreci konusunda düzenli olarak baskı uyguluyor.

Moskova için güçlü bir sinyal

Zelenskiy ve Vučić bugüne kadar üç kez — 2023’te Kişinev ve Atina’da, 2025’te ise Odesa’da — görüşmüş olsalar da ziyaretin bizzat Sırbistan’a gerçekleştirilmesi özel bir önem taşıyor.

AFP’nin üst düzey Ukraynalı kaynağına göre Zelenskiy’nin Belgrad’a gelişi, Rusya yönetimi için son derece önemli ve acı verici bir siyasi sinyal olarak değerlendiriliyor.

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