Aleksandar Vucic birkaç hafta içinde cumhurbaşkanlığı görevini bırakacağını açıkladı

Aleksandar Vucic, Sırbistan Cumhurbaşkanlığı görevini birkaç hafta daha yürüttükten sonra istifa edeceğini açıkladı. Bu kararını Belgrad'da düzenlenen bir mitingde duyurdu.

Sırbistan lideri, daha önce kendisinin cumhurbaşkanlığından asla ayrılmayacağı yönündeki eleştirileri hatırlattı. Vucic'e göre, devlet başkanı olarak faaliyetleri artık sona ermek üzere.

Cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra da siyasette kalmayı planlıyor. Vucic, önümüzdeki parlamento seçimlerine katılma niyetini belirtti. Ülkede cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin erkene alınması planlanıyor ancak kesin tarih henüz belli değil.

Vucic'in mevcut görev süresinin 2027 yılında sona ermesi gerekiyordu. İstifa açıklaması, Sırbistan'da yolsuzluk karşıtı protestoların arttığı bir dönemde geldi.