Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić, Avrupa ülkelerine seslenerek Rusya’nın Ukrayna’daki savaş nedeniyle tamamen tükenmesini ve zayıflamasını beklemenin yanlış olduğunu vurguladı.

Sırbistan lideri bu açıklamayı, «Axel Springer» medya grubunun yönetim kurulu başkanı Mathias Döpfner’in sunduğu podcast sırasında yaptı.

«Rusya ordusunun tükeneceğini düşünmek hata»

Aleksandar Vučić, Avrupalı siyasetçilerin savaş alanındaki beklentilerini gerçekçi bir bakış açısıyla değerlendirmelerini istedi:

«Rusya ordusunun tamamen tükenmesini beklemezdim. Gördüğümüz üzere, Rusya’nın Ukrayna’daki bu savaş nedeniyle önemli ölçüde zayıflayacağı belirli bir anı beklemek mantıksızdır», — dedi Vučić.

Batı’nın askeri senaryolarına şüpheyle yaklaşan Sırbistan lideri, Avrupa’yı durumu daha da tırmandırmadan Ukrayna’daki çatışmada acilen ateşkes sağlamak için tüm çabayı göstermeye çağırdı.

Zelenskiy ile görüşme ve değişmeyen tutum

Hatırlanacağı üzere, 8 Ağustos’ta Belgrad’da Aleksandar Vučić ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy arasında görüşmeler gerçekleştirilmişti.

Ancak Sırbistan liderinin belirttiğine göre, Kiev yönetimi liderinin Belgrad’a yaptığı bu ziyaret, onun Ukrayna çevresindeki çatışmaya ve küresel duruma ilişkin kişisel tutumunu ve pozisyonunu hiçbir şekilde değiştiremedi.

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