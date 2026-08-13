Vučić ile Zelenskiy arasındaki yakınlaşmanın gizli nedenleri ortaya çıktı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vučić ile Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy arasındaki son gelişmeler, uluslararası siyasetçilerin ve diplomatların dikkatini çekiyor. Politico dergisi, uzmanların analizlerine dayanarak bu beklenmedik diplomatik yakınlaşmanın gerçekte hangi çıkarlara dayandığını ortaya koydu.

Uzmanlara göre bu ilişkiler yalnızca sembolik bir siyasi temas değil, aynı zamanda son derece önemli askeri, ekonomik ve jeopolitik hesaplara dayanıyor.

«Avrupa Birliği eleştirilerini yumuşatma ve seçim öncesi taktik»

Graz Üniversitesi Güneydoğu Avrupa Araştırmaları Merkezi Direktörü Florian Bieber’e göre Vučić’in Kiev’le ilişkileri güçlendirmesi, öncelikle Brüksel’in (Avrupa Birliği) gözündeki itibarını koruması açısından gerekli:

«Vučić, önümüzdeki aylarda Zelenskiy’le yakın ya da en azından sembolik olarak samimi ilişkileri sayesinde Avrupa Birliği’nin daha az eleştirisine maruz kalmayı umuyor. Böylece Sırbistan’da beklenen seçimler öncesinde AB içinde belirli bir nüfuz oluşturmaya çalışıyor», — diyor Bieber.

NATO’nun sağlayamadığı silah: Sırp mühimmatının Ukrayna için önemi

Ancak bu yakınlaşmanın en pratik ve önemli yönü savunma alanıyla ilgili. Sırbistan, günümüzde Ukrayna ordusunun kullandığı eski Sovyet kalibreli topçu sistemleri ve tanklar için hayati önem taşıyan mühimmatı üreten az sayıdaki ülkeden biri.

NATO ülkeleri bu tür mühimmatı neredeyse hiç üretmiyor. Bu nedenle Vučić’in siyasi tutumuna rağmen Sırbistan’la iş birliği Kiev için bir ölüm kalım meselesine dönüştü.

«Ukrayna mevcut koşullarda yalnızca en acil ve hayati ihtiyaçlarını düşünmek zorunda. Bu durumda Vučić, Kiev için son derece önemli bir ortak», — diye ekliyor uzman.

Zelenskiy’nin Belgrad’a ziyareti ve Kosova krizi

Bu yılın 8 Ağustos’unda Volodimir Zelenskiy resmi ziyaret için Belgrad’a geldi. Vučić konuğu bizzat karşıladı, ardından liderler arasında üst düzey görüşmeler gerçekleştirildi. Ziyaretin sonunda Sırbistan lideri, Ukrayna’nın «toprak bütünlüğünü» bir kez daha açıkça destekledi.

Ancak ziyaretin en çok ses getiren anı Zelenskiy’nin Kosova konusundaki tutumu oldu:

Sırbistan’a destek: Ukrayna lideri, Belgrad’ın Kosova’nın egemenliği konusundaki tutumunu resmen savundu.

Priştine’nin sert tepkisi: Bu açıklamanın ardından Priştine’nin merkezinde 2022’den beri asılı duran dev «Ukrayna için özgürlük» pankartı derhal kaldırıldı. Kosova Dışişleri Bakanı Glauk Konjufca, Zelenskiy’nin bu kararından derin üzüntü duyduğunu ifade etti.

En az 500 milyon dolarlık ticaret ve serbest ticaret anlaşması

Askeri ve siyasi iş birliğinin yanı sıra Belgrad ile Kiev ekonomik ilişkilerini de hızla geliştiriyor. Vučić’in açıklamasına göre iki ülke arasındaki ticaret hacmi şimdiden 500 milyon dolara ulaştı.

Sırbistan lideri görüşmenin ardından gelecekte Ukrayna’yla bir serbest ticaret anlaşması imzalanmasını da ihtimal dışı bırakmadı.

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