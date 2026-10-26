Çinli "Bakır Kralı" ömür boyu hapse mahkum edildi: Büyük Maike imparatorluğunun çöküşü

Çin'in büyük ticaret devlerinden biri olan Maike Metals International kurucusu ve başkanı, bir zamanlar ülkenin "bakır kralı" olarak tanımlanan 61 yaşındaki iş insanı He Jinbi sözleşmeli dolandırıcılık ve rüşvet suçlamalarıyla ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Bloomberg ajansı, kaynaklarına dayandırdığı haberinde bu gelişmeyi duyurdu.

Xi'an şehri mahkemesinin kapalı oturumda verdiği karara göre, şirket yönetiminin hileli ve yasa dışı finansal işlemleri, Çin'deki birçok büyük bankanın 1 milyar dolardan fazla doğrudan zarar görme riskiyle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Milyarder iş insanı karara itiraz etti.

8,7 bin dolarla başlayan saltanat: Çin bakır pazarının %25'i

He Jinbi'nin iş dünyasındaki yolculuğu, modern Çin ticaret ve sanayi tarihindeki en parlak yükselişlerden biriydi:

İlk adımlar: 1993 yılında Xi'an şehrinde arkadaşlarıyla birlikte sadece 50 bin yuan (o dönemki kurla yaklaşık 8,7 bin dolar) kredi çekerek Maike Ticaret Evi'ni kurdu;

Bakır devine dönüşüm: Başlangıçta elektrik ve mekanik ürünlerin satışı ile başlayan iş, kısa sürede hurda metal, bakır tel ve rafine bakır ticaretine odaklandı;

Pazardaki tekel konumu: Gelişiminin zirvesinde olan Maike Metals, Çin'in ithal ettiği toplam bakır hammaddesinin dörtte birini (%25) tek başına karşılıyordu.

Kriz zinciri: Pandemi, emlak çöküşü ve metal teminatı

Şirketin faaliyetlerindeki riskli finansal şemalar, pandemi döneminde sorun yaratmaya başladı:

Riskli kredi şeması: Maike şirketi, depolarında saklanan ve nakliye halindeki devasa bakır stoklarını bankalara teminat göstererek milyarlarca yuan kredi çekti;

Emlak krizi: Ticaretin yanı sıra, iş insanı otel ve iş merkezi inşaatlarına büyük yatırımlar yapmıştı. Ancak Çin emlak piyasasındaki kriz bu fonları "dondurdu";

Pandemi ve fiyat düşüşü: 2022'deki katı Kovid kısıtlamaları lojistiği bozdu, dünya piyasasında bakır fiyatlarının keskin düşüşü ise nakit akışı sorunlarına ve borçların ödenememesine yol açtı.

Tutuklama, iflas ve savunma tarafının pozisyonu

İmparatorluğun nihai çöküşü ve dava süreci şu şekilde gelişti:

Sansasyonel kayboluş: 2023 yılının Ekim ayında şirket çalışanları yöneticiyle iletişimi tamamen kaybetti, kısa süre sonra polis tarafından tutuklandığı anlaşıldı. Ertesi ay Maike resmen iflasını açıkladı;

Avukatların argümanları: Mahkemede savunma tarafı, iş insanının dolandırıcılık amacı gütmediğini, şirketin on yıldan fazla bir süre boyunca bankalara karşı yükümlülüklerini düzenli olarak yerine getirdiğini vurguladı;

Bankaların hatası: Savunmaya göre, ortaya çıkan devasa banka zararlarının ana nedenlerinden biri, alacaklıların kendi risk yönetimi sistemlerinin zayıf olmasıydı.

Maike Metals ve He Jinbi davasının temel göstergeleri

Gösterge Detaylar Ana sanık He Jinbi (Maike Metals kurucusu, 61 yaşında) Mahkeme kararı Ömür boyu hapis (itiraz edildi) Suçlamalar Sözleşmeli dolandırıcılık, rüşvet ve finansal suçlar Bankalara verilen risk 1 milyar dolardan fazla Şirketin kuruluş yılı 1993 (başlangıç sermayesi 8,7 bin dolar) Tarihi konumu Çin bakır ithalatının %25'ini kontrol ediyordu İflas tarihi Kasım 2023

He Jinbi davası, Çin'de pandemi ve emlak piyasası kaynaklı en büyük finansal suçlardan biri olarak küresel hammadde piyasaları tarihindeki yerini alıyor.