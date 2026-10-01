Duşanbe'de “Ravşan” krizi: Mihail Galustyan'ın ziyareti Tacikistan'da büyük tepki topladı

·17·Dünya
Duşanbe'de “Ravşan” krizi: Mihail Galustyan'ın ziyareti Tacikistan'da büyük tepki topladı

Rus şovmen, oyuncu ve komedyen Mihail Galustyan'ın Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye yaptığı ziyaret, yerel halk, aktivistler ve bloggerların yoğun öfkesi ve sert protestolarıyla karşılaştı. "Nasha Russia" adlı komedi dizisinde Tacik göçmen işçi "Ravşan" karakteriyle ün kazanan komedyen, "TAS International Group" şirketinin daveti üzerine "Duşanbe-City" projesinin tanıtımına özel konuk olarak katılmıştı.

Galustyan sosyal medya hesaplarında Duşanbe'nin güzelliğine hayran kaldığını belirten ve ülkeye turist akışının artmasını dileyen videolar paylaşsa da, Tacik kamuoyu onu "yıllarca milleti aşağılayan ve hakaret içerikli bir karakter yaratan kişi" olarak sert bir dille eleştirdi. Sosyal medyada oyuncuya ömür boyu ülkeye giriş yasağı getirilmesi, tutuklanıp sınır dışı edilmesi ve Tacik halkından resmen özür dilemesi yönünde çağrılar yapıldı. Tepkiler o kadar büyüdü ki, Tacikistan Kültür Bakanlığı ziyaretten açıkça mesafe koyarak, oyuncunun gelişinin bakanlıkla koordine edilmediğini resmen açıkladı.

“Ravşan” karakterine duyulan nefret, Kültür Bakanlığı'nın reddi ve sınır dışı talebi: 5 temel gerçek

Mihail Galustyan'ın Tacikistan ziyareti etrafındaki skandal olaylarla ilgili en önemli noktalar:

  • “Duşanbe-City” tanıtımına özel konuk: Galustyan, özel bir şirketin daveti üzerine büyük bir şehircilik projesine katılmak için geldi;

  • Yılların biriktirdiği acı ve nefret dalgası: Halk ve aktivistler, 2006'dan beri ekranlarda olan "Nasha Russia"daki Ravşan ve Camsut karakterlerinin milletle alay etmek ve küçük düşürmek anlamına geldiğini hatırlattı;

  • “Ömür boyu yasak ve kamuoyu önünde özür talebi”: Sosyal medyada İçişleri Bakanlığı'na oyuncunun sınır dışı edilmesi ("Valizini topla, istasyona, Moskova'ya") çağrıları yapıldı ve ziyareti onur kırıcı olarak nitelendiren tepkiler yükseldi;

  • Kültür Bakanlığı'nın resmi açıklaması: Tacikistan Kültür Bakanlığı, Galustyan'ın ziyaretinin 2024'ten itibaren geçerli olan kurallara aykırı olarak kendileriyle koordine edilmediğini bildirdi;

  • Misafirperverlik çağrısında bulunan karşı taraf: Bazı yerel halk, oyuncuya saldırgan davranmak yerine Tacik halkının yüksek kültürü, hoşgörüsü ve misafirperverliğini göstermenin daha doğru olacağını savundu.

Mihail Galustyan'ın Tacikistan ziyareti ve kamuoyu tepkisinin sınıflandırılması

Oyuncunun eylemleri, ziyaretin amacı ve yerel tarafların tepkilerinin analizi:

Analiz kriterleri ve parametreler

Mihail Galustyan ve organizatör taraf

Tacik kamuoyu ve aktivistlerin pozisyonu

Ziyaretin statüsü ve nedeni

“TAS International Group” daveti, “Duşanbe-City” tanıtımı

“Milletimizle alay eden birinin davet edilmesi utanç vericidir”

Oyuncunun resmi açıklaması

Duşanbe manzaralarına hayran kaldı, turizmi övdü

Halktan ve Tacik pasaportunu aşağıladığı için özür dileme talebi

Kültür Bakanlığı'nın tepkisi

Ziyaret bakanlıkla resmen koordine edilmedi (yasa dışı)

Ziyaretin koordine edilmediği ve bakanlığın ilgisi olmadığı duyuruldu

Sosyal medyadaki çağrılar

Şehir genelinde içerikler ve olumlu video paylaşımları

“Ülkeden kovulsun”, “Ömür boyu giriş yasağı gelsin”, “Valizini topla, Moskova'ya”

“Nasha Russia” (2006–2010) mirası

Başarılı bir eğlence şovu ve popüler skeç komedi rolü

Tacik göçmen işçilerin onurunu ve haysiyetini ayaklar altına alan stereotip

Alternatif olumlu pozisyon

Doğa ve kültür üzerinden imajı gösterme çabası

Kin tutmadan, milli misafirperverliği ve vakarı sergileme çağrısı

Sosyal ve kültürel ekspertiz: Neden “Ravşan ve Camsut” karakteri 20 yıl sonra bile unutulmadı?

Uluslararası medya uzmanlarının sonuçları:

  • “Gülüşün ardındaki ulusal ayrımcılık ve travma”: 2000'lerin başında TNT kanalındaki skeçler Rusya'da milyonları güldürmüş olsa da, Orta Asya, özellikle Tacik halkı için ağır bir hakaret ve ulusal travmaya dönüşmüştü; “Ravşan ve Camsut” karakteri, gerçek hayatta milyonlarca göçmen işçinin cahil, aciz ve alay nesnesi olarak görülmesine hizmet etti;

  • Kişisel marka ve devlet sorumluluğu çatışması: Ticari şirketler ünlüleri davet ederken sadece medya etkisini düşünür, ancak tarihi ve milli hassasiyetleri göz ardı eder; Kültür Bakanlığı'nın resmi reddi, devlet kurumlarının kamuoyu tepkisinden endişe duyduğunu gösterir;

  • Özür ve kültürel diyalog gerekliliği: Bu durum, dünya medyasında olumsuz stereotipler yaratan sanatçılar için ciddi bir derstir; halkın acısını dindirmenin tek yolu, boş yere övünmek değil, o yıllardaki komedi karakterleri için halktan açık ve mertçe özür dilemektir.

Sizce oyuncular, film ve komedi projelerinde yarattıkları olumsuz veya komik karakterler için gerçek hayatta da kişisel sorumluluk taşımalı mı, yoksa sanat gerçek hayattan ayrılmalı mı? Tacik halkının Galustyan'a gösterdiği bu kararlı tepkiye nasıl bakıyorsunuz? Kişisel görüşlerinizi yorumlarda paylaşın ve bölgede büyük tartışmalara yol açan bu olayın analizini arkadaşlarınızla paylaşın!

Mihail GalustyanTacikistanDuşanbe-CityKültür BakanlığıOrta Asya
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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