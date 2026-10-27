Meslektaşını öldürdüğü için müebbet hapis yatan mahkum hapishaneden kaçtı

ABD'nin Tennessee eyaletinde, meslektaşını öldürdüğü için müebbet hapis cezasına çarptırılan 28 yaşındaki Jacob Morley hapishaneden kaçtı. Polis şu anda onu arıyor. Associated Press'in haberine göre olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Tennessee Ceza İnfaz Kurumu'na göre, mahkumun firarı 26 Ekim günü saat 23:30 sularında fark edildi. Morley, Tiptonville'deki Northwest Correctional Complex hapishanesinde cezasını çekiyordu.

Güvenlik kamerası kayıtlarında Morley'nin hapishane kıyafetleriyle bölgeden ayrıldığı görülüyor. Ancak korunan alandan nasıl çıktığı henüz bilinmiyor. Yerinin tespit edilmesini sağlayacak bilgiler için 2.500 dolara kadar ödül konuldu.

Morley, 2022 yılında meslektaşı Cody Birchfield'ı öldürmekten müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı. Birchfield'ın haftalarca kayıp olmasının ardından cesedi, Morley'nin Carter County'deki evinin altındaki bir kutuda bulunmuştu.

Cinayetin yanı sıra haneye tecavüz, delilleri karartma ve mala zarar verme suçlarından da hüküm giymişti. 2022 yılında polisten kaçan Morley, Kuzey Karolina eyaletinde yakalanmıştı.

Yayın organı, söz konusu hapishanede daha önce de mahkumlara ve personele yönelik şiddet olaylarının yaşandığını belirtiyor. 2023 yılında yapılan bir incelemede, Tennessee hapishanelerinde gardiyan eksikliği olduğu tespit edilmişti. O mali yılda kurumdaki gardiyan kadrosunun yüzde 61'i boştu.