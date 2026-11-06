Taşkent'te beklenmedik açıklama: Islam Makhachev MMA'i bırakıyor mu?

UFC hafif sıklet şampiyonu ve dünya MMA dünyasının en güçlü dövüşçülerinden biri olan Islam Makhachev, karma dövüş sanatları kariyerini yakında noktalayacağını açıkladı.

Taşkent'te düzenlenen Büyükler Sambo Dünya Şampiyonası etkinliklerine katılmak üzere Özbekistan'ın başkentine gelen 35 yaşındaki Rus sporcu, Olamsport.com adlı yayına verdiği özel röportajda bu beklenmedik kararının nedenlerini açıkladı.

«Annemi dinliyorum»: Sporu bırakma nedeni

Makhachev, oktagonu terk etmesindeki en önemli faktörün ailesi, özellikle de annesinin istekleri olduğunu belirtti:

Annesinin tutumu: «Annem her zaman dövüşmeme karşıydı ve bu spor dalını onaylamadı»;

Sonuç: «Hayatım boyunca onu hep dinledim, demek ki yakında yine onu dinleyeceğim» diyerek, UFC şampiyonu kariyerinin sonuna yaklaştığının sinyalini verdi.

Taşkent'teki Dünya Şampiyonası ve konuk statüsü

Islam Makhachev şu anda Özbekistan'ın başkentinde bulunuyor: