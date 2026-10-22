Royale Union SG - H. Be'er Sheva: kadrolar ve canlı anlatım
UEFA Avrupa Ligi kapsamındaki Royale Union SG - H. Be'er Sheva karşılaşması 22 Ekim, TSİ 21:45'te başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Royale Union SG ilk 11'i: 12. Koffi H., 9. Biondich M., 4. Chibani N., 11. Guilherme Smith, 55. Havenaar N., 38. Mofokeng R., 28. Olaru D., 27. Patris L., 29. Sylla M., 6. Van De Perre K. (kaptan), 23. Zeneli B.
Royale Union SG yedekleri: 20. Akino D., 1. Chambayere V., 21. De Royeve D., 30. Florus R., 39. Hamutahar Y., 18. Kavlashvili G., 32. Keita S., 13. Rodriguez K., 26. Sykes R., 43. Tshilanda D.
Royale Union SG teknik direktörü: Hubert D.
H. Be'er Sheva ilk 11'i: 1. Marciano O., 9. Ahmed Z., 5. Amador P., 20. East J., 17. Forson A., 4. Miguel Vitor (kaptan), 2. Mizrahi G., 7. Perez E., 12. Rotman I., 28. Yehoshua N., 66. Zlatanovic I.
H. Be'er Sheva yedekleri: 45. Abu Rumi M., 3. Baltaxa M., 13. Davidzada O., 44. Diop D. T., 11. Gana A. S., 70. Joao Victor, 8. Kanaan M., 14. Malede Y., 36. Shani Y., 90. Ugarriza A., 34. Wolf M.
H. Be'er Sheva teknik direktörü: Kozuch R.
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