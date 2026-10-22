Royale Union SG - H. Be'er Sheva: kadrolar ve canlı anlatım

34 Raul Florus (Royals Union SG) ceza sahası içinden harika bir vole vurdu, ancak top direğin hemen sağından auta gitti.

33 Guilherme Smith (Royal Union SG) kaleye gelen ortayı kontrol edip şutunu çekti. Defans oyuncularından biri zamanında reaksiyon gösterip topu uzaklaştırdı.

32 Relebogile Mofokeng (Union SG) ceza sahasına hızlı bir orta yapmaya çalıştı ancak Raul Florucz rakip savunmayı geçemedi ve topu kaybetti.

32 Toplam şutlar 5:2. Kaleyi bulan şutlar açısından takımların son istatistiği 1:2.

30 Darius Olaru (Royale Union SG) sarsıntı şüphesiyle sahayı terk ediyor, yerine Dylan Aquino giriyor.

26 Darius Olaru (Royale Union SG) sakatlandı ve yerde yatıyor, hakem tıbbi müdahale için oyunu durdurdu.

25 Niv Yehoshua (H. Beer-Sheva), sarı kart gördüğü için maçın geri kalanında dikkatli oynamalı.

22 Besfort Zeneli (Royals Union SG) ceza sahası köşesinden serbest vuruşu kullandı ve tehlikeli bir şut çekti. Kalenin ortasına gönderdiği şutu Ofir Marciano rahatlıkla kontrol etti.

22 Amankwah Forson (H. Beer Sheva) rakibine sert bir müdahalede bulundu ancak hakem kart göstermedi. Royal Union SG serbest vuruş kazandı.

20 Bu sarı kart tamamen hak edilmiş. Noëme Sadiki'nin (Royale Union SG) yaptığı müdahale oldukça sertti ve Mykola Balakin sarı kartını göstermekte tereddüt etmedi.

19 Nasıl bir fırsat! Massire Sylla (Royals Union SG) ceza sahası yakınında frikikten gelen topar buluşmak için iyi hareket etti ancak kafa vuruşu üst direğin az farkla üzerinden auta çıktı.

18 Mykola Balakin, Guy Mizrahi'nin (H. Beer-Sheva) sert hareketine sessiz kalmadı ve düdüğünü çaldı. Royal Union SG serbest vuruş kullanacak.

16 Harika savunma. Amankwah Forson (H. Beer Sheva) ceza sahası içinde Igor Zlatanovic'i bulmak istedi ama pas engellendi.

16 Topla oynama oranı 52:48.

15 Louis Patris dar açıdan ceza sahası merkezine güzel bir orta açtı, ancak Raul Florucz'un (Royale Union SG) kafa vuruşu sol direğin oldukça dışından auta çıktı.

14 Oyuncu değişikliği. Mateo Biondic oyundan çıktı, yerine Raul Florucz (Royale Union SG) girdi.

14 Mateo Biondich sakatlığı nedeniyle sahayı terk ediyor. David Hubert, Raul Florucz'a şans veriyor.

12 Oyunda değişiklik yapıldı. Mateo Biondic o

11 Guillaume François (Royale Union SG) isabetli pası alıp ceza sahası dışından vurdu. Ofir Marciano harika bir kurtarış yaparak topun sağ köşeye girmesini önledi.

10 Maç şu an durdu, Mateo Biondich (Royale Union SG) sakatlandı ve sağlık görevlilerinin sahaya girmesi gerekiyor.

9 H. Beer-Sheva topa sahip oluyor, futbolcular birbirine isabetli paslar veriyor. Rakip savunmasını yararak hızlı bir kontra atak düzenlemek için uygun bir anı bekliyorlar.

8 Guy Mizrahi (H. Beer-Sheva) Javon East'i bulmak istedi ancak pasın şiddetini fazla kaçırdı. Top auta çıktı, Royal Union SG kaleci vuruşuyla oyuna devam edecek.

6 Louis Patris ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı. Mateo Biondich (Royals Union SG) penaltı noktası yakınından iyi bir kafa vuruşu yaptı, top sağ direğin hemen dışından auta çıktı.

5 Relebohile Mofokeng (Union Saint-Gilloise) boş durumdaki takım arkadaşını gördü ve yerden bir pas denedi. Ancak savunmacılardan biri oyunu çok iyi okuyarak tehlikeyi uzaklaştırdı.

5 Hervé Koffi (Royale Union SG) uzun bir pas gönderdi, ancak Ofir Marciano topu rahatça kontrol etti.

4 Darius Olaru (Royale Union SG) ceza sahası çizgisi yakınında isabetli bir pas aldı ancak vuruşunda hata yaparak topu üst direğin dışına gönderdi. Oldukça kötü bir vuruş!

3 Жавон Ист (Ҳ. Беер Шева) аниқ узатмани қабул қилиб олди ва жарима майдончаси ичида дарвозанинг пастки ўнг бурчагига зарба йўллаш учун етарлича вақтга эга бўлди. Эрве Коффи унинг ниятини пайқаб, ажойиб сейв билан тўпни қайтарди. Игор Златанович (Ҳ. Беер Шева) қайтган тўпни эгаллаб олди ва уни дарвозанинг пастки ўнг бурчагига йўллади, аммо Эрве Коффи яна бир бор ажойиб сейв билан дарвоза дахлсизлигини сақлаб қолди.

1 İlk yarı henüz başladı.

21:47 Royale Union SG maça başlama vuruşunu yapıyor.

21:45 Bugünkü maçın baş hakemi Mykola Balakin olacak.

21:45 Her iki takımın ilk 11'leri açıklandı ve maç detaylarından bunlara göz atabilirsiniz.