“Portekiz'i dünyaya tanıttın”: Portekiz Cumhurbaşkanı'ndan Ronaldo'ya mesaj

Portekiz Cumhurbaşkanı António José Seguro, milli takımdaki kariyerini resmen noktalayan Cristiano Ronaldoiçin özel bir resmi mesaj yayımladı. Devlet başkanı, 41 yaşındaki efsanevi kaptana ülke futbolunun gelişimine yaptığı eşsiz katkılar, milli takım zaferleri ve Portekiz'in dünya çapındaki itibarını yükselttiği için tüm halk adına teşekkürlerini sundu.

Cumhurbaşkanı konuşmasında, Ronaldo'nun katettiği yolun milyonlarca Portekizli ve tüm dünya gençleri için büyük bir ilham kaynağı olmaya devam edeceğini vurguladı.

“Spordaki en zor günlerden biri”: Cumhurbaşkanı'nın samimi sözleri

Devlet başkanı, efsanevi golcünün milli takıma veda etmesinin kolay olmadığını belirterek şu duygusal ifadeleri kullandı:

Tüm halk adına teşekkür: “Tüm Portekiz adına Cristiano Ronaldo’ya, milli takım formasıyla gösterdiği sonsuz sadakat, halkımıza verdiği ilham ve Portekiz'i tüm dünyaya tanıttığı için yürekten teşekkür ediyorum”;

Zor günde milli birlik: “Biliyorum, bu Cristiano'nun spor hayatındaki en zor ve duygusal günlerden biri. Ancak şundan eminim ki, Portekiz halkı geçmişte defalarca kanıtladığı gibi, bugün de onun yanında tek vücut olmuştur.”

“Vatana duyulan sonsuz sevgi”: Tarihe kazınan miras

António José Seguro, Ronaldo'nun ülkesine olan tutkusunun sahadaki sonuçlardan bile daha üstün olduğunu belirtti:

Antrenmandan gollere: “Portekiz, onun vatanseverliğine ve ülkesine olan sevgisine her zaman güvenebileceğini çok iyi biliyor. O, bu sevgiyi bize sonsuz mutluluk yaşatan her antrenmanında, her zorlu maçında ve her golünde sergilediği o sönmez tutkuyla ifade etmeye devam edecek”;

En iyi dilekler: “Gelecek hayatında sana büyük başarılar diliyorum, Cristiano. Ve büyük emeklerin için sana çok teşekkür ederim!” diyerek sözlerini tamamladı.

Cristiano Ronaldo, milli takım formasıyla çıktığı 234 maç ve attığı 146 golle dünya futbol tarihine geçerek uluslararası kariyerini noktaladı.