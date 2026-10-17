Betis - Barcelona: Kadrolar ve canlı anlatım

·50·Spor
Betis - Barcelona: Kadrolar ve canlı anlatım

İspanya La Liga kapsamındaki Betis - Barcelona karşılaşması 17 Ekim, 21:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında gelişmeler canlı anlatımda güncellenecektir.

Betis ilk 11'i: 1. Vales A., 2. Bellerin H. (kaptan), 6. Bernal F., 25. Ceballos D., 10. Ezzalzouli A., 8. Fornals P., 11. Garcia F., 16. Gomez V., 9. Hernandez K., 3. Llorente D., 20. Lo Celso G.

Betis teknik direktörü: Pellegrini M.

Barcelona ilk 11'i: 1. Garcia J., 14. Adeyemi K., 5. Cubarsi P., 12. Espart J., 7. Fermin, 9. Gabriel Jesus, 23. Kounde J., 10. Lamine Yamal, 18. Martin G., 8. Pedri, 16. Rodri.

Barcelona yedekleri: 3. Balde A., 22. Bernal M., 2. Cancelo J., 21. de Jong F., 4. Farinas B., 24. Garcia E., 6. Gavi, 17. Gordon A., 25. Livakovic D., 20. Olmo D., 11. Raphinha, 13. Szczesny W.

Barcelona teknik direktörü: Flick H.

Canlı anlatım0-1 CANLI
17
Lamine Yamal (Barcelona) ileriye doğru bir pas çıkardı, ancak savunmacılardan biri topu engelledi.
17
Maç: Betis - Barcelona. Skor: 0-1. Anlatım: Karim Adeyemi (Barcelona) ofsaytta!
15
Barselona'nın kullandığı köşe vuruşunu Alvaro Valles (Betis) uzaklaştırdı.
14
Karim Adeyemi (Barcelona) ceza sahasına ortalayamadı, şutu engellendi.
13
Barcelona futbolcuları, rakip savunmayı aşmak ve hızlı bir kontra atak düzenlemek amacıyla kısa paslarla topu birbirine aktarıyor.
100-1
Gol! Lamine Yamal (Barcelona) rakiplerini çalımladı ve ceza sahası dışından harika bir vuruşla topu sol üst köşeye gönderdi. Alvaro Valles'in kurtarma şansı yoktu. Skor 0-1.
9
Gerard Martín (Barcelona) tıbbi yardıma ihtiyaç duyuyor, bu yüzden hakem oyunu durdurdu ve doktorları sahaya davet etti.
6
Lamine Yamal (Barcelona) kaleye doğru ilerliyor, ancak savunmacı zamanında dönüp topu kazandı.
5
Abde Ezzalzouli'nin (Betis) ortası engellendi.
2
Barcelona, yeni hücum fırsatları yaratmak için isabetli paslarla oyuna devam ediyor.
1
Hakem düdüğünü çaldı ve maç başladı.
21:32
Betis maça başlama vuruşunu yapıyor.
21:30
Bugünkü maçı Ricardo De Burgos yönetecek.
21:30
Her iki takımın ilk 11'leri belli oldu, şimdi bunlara göz atabilirsiniz.
21:30
Canlı anlatımımıza hoş geldiniz. Sahada yaşananları sizlere detaylı bir şekilde aktarmaya çalışacağız. Maçın başlamasına çok az bir zaman kaldı.
BetisBarcelonaLa LigaİspanyaFutbol
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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