Betis - Barcelona: Kadrolar ve canlı anlatım
İspanya La Liga kapsamındaki Betis - Barcelona karşılaşması 17 Ekim, 21:30'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında gelişmeler canlı anlatımda güncellenecektir.
Betis ilk 11'i: 1. Vales A., 2. Bellerin H. (kaptan), 6. Bernal F., 25. Ceballos D., 10. Ezzalzouli A., 8. Fornals P., 11. Garcia F., 16. Gomez V., 9. Hernandez K., 3. Llorente D., 20. Lo Celso G.
Betis teknik direktörü: Pellegrini M.
Barcelona ilk 11'i: 1. Garcia J., 14. Adeyemi K., 5. Cubarsi P., 12. Espart J., 7. Fermin, 9. Gabriel Jesus, 23. Kounde J., 10. Lamine Yamal, 18. Martin G., 8. Pedri, 16. Rodri.
Barcelona yedekleri: 3. Balde A., 22. Bernal M., 2. Cancelo J., 21. de Jong F., 4. Farinas B., 24. Garcia E., 6. Gavi, 17. Gordon A., 25. Livakovic D., 20. Olmo D., 11. Raphinha, 13. Szczesny W.
Barcelona teknik direktörü: Flick H.
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