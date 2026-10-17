Barcelona, Betis'i 5-2 mağlup ederek La Liga liderliğini perçinledi

·1·Spor
Barcelona, Betis'i 5-2 mağlup ederek La Liga liderliğini perçinledi

İspanya La Liga'nın 9. haftasındaki merkez mücadele, gerçek bir gol şölenine ve duygusal anlara sahne oldu. Katalan devi Barcelona takımı, deplasmanda ilk üçte yer alan zorlu rakibi Betis ile karşılaştı ve taraftarlara 7 golün atıldığı dramatik maçta 5-2'lik farklı bir galibiyet aldı.

Hansi Flick'in öğrencileri, bu deplasman zaferiyle puanını 27'ye yükselterek lig tablosunda mutlak liderliğini ilan etti.

Erken gelen goller, kıran kırana mücadele ve 5 farklı golcü

Karşılaşma ilk dakikalardan itibaren yoğun bir baskıyla başladı:

  • Yamal'ın hızlı golü: Henüz 10. dakikada Lamine Yamal perdeyi açarak Katalanları öne geçirdi;

  • İlk yarıda eşitlik ve Rodri'nin cevabı: 27. dakikada Betis forması giyen Gomez skoru eşitlese de, devre biterken 41. dakikada Rodri, 'Blaugrana'nın ikinci golünü kaydetti;

  • İkinci yarıya hızlı başlangıç: 51. dakikada Jesus skoru 3-1'e getirdi, ancak iki dakika sonra Abde farkı bire indirerek heyecanı yeniden canlandırdı: 2-3;

  • Kırmızı kart ve final vuruşları: 60. dakikada ev sahibi ekipten Bernal kırmızı kart gördü. Sayısal üstünlüğü eline alan Barcelona, 62. dakikada Eric Garcia ve 81. dakikada Dani Olmo'nun golleriyle maça noktayı koydu: 2-5.

Maç raporu

La Liga. 9. Hafta

Betis — Barcelona 2-5

Goller: Gomez (27), Abde (53) — Yamal (10), Rodri (41), Jesus (51), Eric Garcia (62), Olmo (81).

Kırmızı kart: Bernal (60, Betis).

  • Betis: Valles, Bellerin (Ortiz, 70), Llorente, Gomez, Fran Garcia, Bernal, Ceballos (Deossa, 46), Fornals (Fidalgo, 70), Lo Celso (Riquelme, 64), Abde, Gucho Hernandez (Perrott, 64).

  • Barcelona: Joan Garcia, Kounde, Cubarsi, Gerard Martin, Espart, Pedri, Fermin Lopez (Olmo, 62), Rodri, Jesus (Gavi, 80), Adeyemi (Gordon, 62), Yamal (Raphinha, 70).

Puan durumu: Katalanlarınmutlak hakimiyeti

9. hafta maçlarının ardından La Liga'nın zirvesindeki durum daha da ilginç bir hal alıyor:

  • Barcelona zirvede: Flick'in ekibi 9 maçta 9 galibiyetle 27 puan toplayarak ligde tek başına liderliğini sürdürüyor;

  • Betis ilk üçte: Mağlubiyet alan Sevillalılar 19 puanla lig tablosunun 3. sırasında kaldı.

BarcelonaBetisLa LigaHansi FlickFutbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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