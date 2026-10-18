Betis teknik direktörü Barcelona mağlubiyetinin nedenini açıkladı

İspanya La Liga'nın 9. haftasında oynanan dramatik ve gol dolu merkezi karşılaşmada Betis kendi sahasında Barcelona'ya 2-5 mağlup oldu. Ancak bu mücadele sadece güzel gollerle değil, aynı zamanda hakem kararları etrafındaki ciddi tartışmalarla da büyük yankı uyandırdı.

Sevilla kulübünün deneyimli teknik direktörü Manuel Pellegrini maçın hakemi Ricardo de Burgos Bengoetxea'nın kararlarını sert bir dille eleştirerek, Barcelona'nın genç hücumcusu Lamine Yamalı açıkça provokasyon yapmakla suçladı.

“Hakemde futbol hissi yok”: Pellegrini'nin temel itirazları

Ev sahibi ekibin hocası, prestijli AS gazetesine verdiği röportajda, tartışmalı pozisyonların maçın gidişatını tamamen değiştirdiğini vurguladı:

Tek taraflı kararlar: “Dürüst olmak gerekirse, hakemin performansı hayal kırıklığı yarattı; onda futbolu hissetme yetisi yoktu. Kararları maçın tüm seyrini doğrudan olumsuz etkiledi;

İptal edilen gol ve tehlikeli oyun: Golümüzü iptal ettiler; orada Kucho itildiği için top eline çarptı ve bu durum gol pozisyonunu hiçbir şekilde etkilememişti. Diğer bir pozisyonda ise Barcelona oyuncusunun ayağı rakibinin kafa hizasına kadar kalktı ama golleri geçerli sayıldı;

Maçın kaderini belirleyen ihraç: Maçın kaderini tam olarak o kırmızı kart belirledi: Lamine Yamal provokasyon yaptı, bizim oyuncumuz ise karşılık verdi. Aslında ikisinin de atılmaması gerekiyordu; hakem ikisini de çağırıp sarı kartla yetinmeliydi. Bu kararla maç fiilen bitti.”

54. dakikadaki olay: Bernal neden doğrudan oyundan atıldı?

Maçın kaderini değiştiren en kritik an, skor 2-3 iken ve Betis dengeyi sağlamak için baskı kurmaya çalıştığı sırada yaşandı:

Kafa atma ve kırmızı kart: Mücadelenin 54. dakikasında yaşanan bir ikili mücadele ve tartışma sırasında Betis orta sahası Facundo Bernal, Lamine Yamal'a kafa attı;

Hakemin kesin cezası: Hakem hiç tereddüt etmeden Bernal'e doğrudan kırmızı kart göstererek ev sahibini sahada bir kişi eksik bıraktı;

Yamal hakkında ılımlı düşünceler: Teknik direktör, itirazlarına rağmen genç yıldızın yeteneğini de kabul etti: “Yamal büyük bir oyuncu. Onun Bernal ile yaşadığı gerginlik, maçın tansiyonunun bir sonucuydu. Lamine'yi attığı güzel golden dolayı sadece tebrik edebilirim.”

Sayısal üstünlüğü elinde bulunduran Katalanlar, maç sonunda iki gol daha bularak 5-2'lik skorla galip geldi ve puan tablosundaki liderliğini daha da sağlamlaştırdı.