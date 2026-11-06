Ronaldo dönemi sona erdi: Portekiz Milli Takımı'nın yeni kaptanı resmen açıklandı

·8·Spor
Ronaldo dönemi sona erdi: Portekiz Milli Takımı'nın yeni kaptanı resmen açıklandı

Portekiz futbolunda tarihi bir dönem kapanıyor. Cristiano Ronaldo milli takımdaki efsanevi kariyerini resmen noktaladıktan sonra, takımın yeni kaptanı belli oldu.

Notícias ao Minuto'nun haberine göre, kaptanlık pazubandı artık 32 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusu Bernardo Silva'ya emanet edildi.

Yeni kaptanlık hiyerarşisi: Silva, Fernandes ve Dias

Milli takım teknik heyeti ve yönetimi, takımdaki tecrübe ve maç sayısını baz alarak yeni kaptanlık sıralamasını oluşturdu:

  • Birinci kaptan — Bernardo Silva: Manchester City yıldızı, Portekiz formasıyla toplam 115 maç çıkarak takımın ana lideri statüsünü kazandı;

  • İkinci kaptan — Bruno Fernandes: Manchester Unitedkaptanının milli takım formasıyla çıktığı 97 maç bulunuyor;

  • Üçüncü kaptan — Rúben Dias: Tecrübeli stoper, 84 maç ile üçüncü sırada yer aldı;

  • Dördüncü kaptan — João Cancelo: Listedeki dördüncü kaptan yardımcısı olarak milli takım formasıyla 77 maçta görev alan kanat oyuncusu onaylandı.

Ronaldo'nun eşsiz mirası

Yeni kaptanların omuzlarındaki sorumluluk oldukça büyük, çünkü kendilerinden önceki kaptan dünya futbol tarihinin en büyük istatistiklerine imza atmıştı:

  • 234 maç ve 146 gol: Cristiano Ronaldo, milli takımlar düzeyinde en çok maça çıkan ve en çok gol atan oyuncu olarak dünya rekorunun sahibi olarak tarihe geçti;

  • Büyüklükten yeni bir döneme: 2008'den beri pazubandı taşıyan 41 yaşındaki efsanenin ardından Portekiz Milli Takımı, Bernardo Silva liderliğinde yeni zaferlere yelken açıyor.

Cristiano RonaldoBernardo SilvaPortekiz Milli TakımıFutbolKaptanlık
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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