Lech Poznań — Sunderland: Kadrolar ve canlı anlatım

90 Maç sona erdi. Skor: Lech Poznań 1:1 Sunderland

90+4 Bugünkü maç sona erdi, karşılaşma tamamlandı.

90+2 Sunderland kornerden yararlanamadı, Lech Poznań kalecisi Mateusz Lis sıçrayarak topun sahibi oldu.

90+1 Orta hakem ve yardımcı hakem korner kararı verdi. Sunderland rakip kalede tehlikeli bir pozisyon yaratma şansı yakalayacak.

90 Normal süreye en az 3 dakika ilave edilecek.

90 Sunderland topa sahip oluyor, birkaç pas yapıp şut atmak için uygun bir fırsat bekliyorlar.

87 Oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mikael Ishak sahadan çıkıyor ve Niels Frederiksen, Filip Jagiełło'ya (Lech Poznań) son taktiksel talimatları veriyor.

86 Timur Tuterov için bugünkü maç sona erdi, yerine Reinildo Mandava (Sunderland) oyuna giriyor.

84 Dayan Metali (Sunderland) ceza sahası içinden vurdu, ancak top sol direğin yanından auta gitti. Top dışarı çıktı ve Lech Poznan kaleci vuruşuyla oyuna devam edecek.

82 Niels Frederiksen oyuncu değişikliği yapıyor. Radosław Murawski'nin yerine Yannick Agnero oyuna giriyor (Lech Poznań).

82 Patrik Wålemark yerine Gustav Berggren oyuna giriyor (Lech Poznań).

82 Chris Rigg (Sunderland) ceza sahası dışından sert bir şut çıkardı ancak top direğin hemen üstünden auta gitti. Top dışarı çıktı ve Lech Poznań kaleci vuruşu kullanacak.

79 Timur Tuteryov (Sunderland) net bir şekilde ofsayt pozisyonunda kaldı ve yan hakemin bayrağını kaldırmasının ardından orta hakem düdüğünü çaldı.

78 Malik Fofana (Sunderland) rakibini düşürdü. Balazs Berke pozisyonu çok net gördü ve faulü düdükleyip belirledi.

76 Enzo Le Fée, Malick Fofana'ya (Sunderland) pası aktardı ancak ceza sahası içinden yaptığı vuruşta top sol direğin yanından auta gitti. Top oyun alanını terk etti ve Lech Poznań kaleci vuruşuyla oyuna devam edecek.

75 Luis Palma (Lech Poznan) kalenin merkezine doğru sert bir şut çekti, ancak top kalecinin ellerinde kaldı.

74 Lech Poznan köşe vuruşu kazandı. Rakipleri yeni bir tehlikeli atakla karşı karşıya.

73 Michał Gurgul (Lech Poznań) ceza sahasında boş alan buldu, dönen topu kontrol etti ve kaleye şut çekti. Robin Roofs harika bir refleksle topun yerden orta kaleye girmesini önledi.

70 Top taca çıktı ve köşe vuruşu kararı verildi. Lech Poznań rakip kalede tehlikeli bir pozisyon yaratma şansı yakalayacak.

70 Gol! Leo Bengtsson (Lech Poznan) ceza sahası içindeki boş topa ilk ulaşan oldu ve meşin yuvarlağı sol alt köşeye gönderdi. Durumu 1:1 yaptı.

69 Lech Poznań, kısa ve net paslarla oyunun temposunu kontrol ediyor.

67 Sunderland oyuncuları topu kontrol ediyor ve birbirlerine kısa paslar veriyor. Savunmada boşluklar açılmasını bekliyorlar.

67 Maç: Lech Poznan - Sunderland. Skor: 0-1. Yorum: Toplam şut sayısı 8:19.

63 Regis Le Bris oyuna taze kan katmaya karar veriyor, Christopher Rigg (Sunderland) Nilson Angulo'nun yerine oyuna giriyor.

63 Hakem oyunu durdurdu, şimdi oyuncu değişikliği gerçekleşiyor ve Trai Hume (Sunderland), Nordi Mukiele'nin yerine oyuna giriyor.

63 Habib Diarra oyundan çıktı, yerine Enzo Le Fée (Sunderland) girdi.

63 Oyuncu değişikliği hazırlanıyor. Noah Sadiki (Sunderland) oyuna giriyor, Granit Xhaka'nın yerine.

62 Niels Frederiksen oyuncu değişikliğine karar verdi. Pablo Rodríguez'in yerine Leo Bengtsson oyuna giriyor (Lech Poznań).

62 Hakem değişiklik vaktinin geldiğini işaret ediyor, Daniel Håkans çıkıyor ve Luis Palma (Lech Poznań) oyuna dahil oluyor.

60 Top taca çıktı ve yan hakem korner bayrağını işaret ediyor. Sunderland lehine köşe vuruşu.

59 Mateusz Lis, Nordi Mukiele'nin (Sunderland) şutunu kurtararak harika bir kurtarış yaptı. Mukiele ceza sahası içinde kendine alan yaratıp sert bir vuruşla topu üst köşeye göndermişti. Hakem köşe bayrağını işaret ediyor ve Sunderland korner kullanacak.

58 Nilsen Angulo (Sunderland) ceza sahasının merkezinden kaleye şut çekti, ancak şutu doğrudan kalecinin ellerine gitti.

57 Joel Pereira (Lech Poznan) ceza sahasına ortaladı ancak top hiçbir takım arkadaşına ulaşmadı, rakip savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

57 Nordi Mukiele (Sunderland) boştaki takım arkadaşını gördü ve ona yerden bir pas denedi. Ancak savunmacılardan biri oyunu çok iyi okuyarak tehlikeyi önledi.

55 Habib Diarra (Sunderland) ceza sahası içinde kısa pası aldı ve sağ direğin oldukça dışına vurdu. Top dışarı çıktı, Lech Poznan kaleci vuruşuyla oyuna devam edecek.

54 Dayan Metali (Sunderland) rakibini geçmek istedi ancak savunma topu uzaklaştırdı.

54 Sunderland oyuna uyum sağlıyor ve topa sahip oluyor. Yeni atak fırsatları yaratmak için doğru anı bekliyorlar.

52 Patrik Walemark (Lech Poznan) ceza sahası içinde rakibini kolayca geçip şutunu çekti, ancak top sol direğin hemen yanından dışarı çıktı. Top auta çıktı ve Sunderland kalecisi oyuna sokacak.

52 Lech Poznan topu iyi kontrol ediyor ve ileri yükleniyor, ancak rakip topu kaptı. Hakem ve yan hakem Lech Poznan lehine taç kararı verdi.

50 Malick Fofana (Sunderland) ceza sahası içinde topla buluştu ancak vuruşu üst direğin üzerinden dışarı çıktı. Lech Poznan kaleci vuruşuyla oyuna başlayacak.

49 Nilson Angulo (Sunderland) serbest vuruşu kullanıyor.

49 Antoni Kozubal (Lech Poznan) rakibine kayarak müdahale etti ve düşürdü. Balázs Berke oyunu durdurdu ve kart gösterebilirdi ancak sonuçta sadece sözlü bir uyarı ile yetindi.

48 Sunderland harika bir takım oyunu sergiliyor, çok sayıda kısa pasla topu kontrol ediyorlar. Savunmada bir boşluk bulup gol atmak istiyorlarsa sabır en önemli faktör.

48 Lech Poznań orta sahadaki harika kontrolü ve isabetli paslarıyla oynuyor.

47 Lech oyuncuları paslaşarak gol pozisyonu yaratmaya çalışıyor ancak hatalı pas yüzünden topu kaybediyorlar ve bu çabalar henüz sonuç vermiyor. Top taca/autа çıktı ve Sunderland kalecisi oyunu başlatacak.

46 Hakem Balázs Berke ikinci yarıyı başlatan düdüğü çaldı.

45+1 Maçın ilk yarısı sona erdi.

45+1 Lech Poznań oyuncuları uzun paslarla topu kontrol ediyor. Ancak hatalı bir pas sonucunda top rakibe geçti.

45 Maça 1 dakika ilave edildi.

43 Nilsen Angulo, Nordi Mukiele'ye (Sunderland) harika bir pas çıkardı ancak o, kaleyi bulamadı. Ceza sahası içinden çektiği şut sağ direğin az farkla dışına gitti. Top oyun alanını terk etti ve Lech Poznan kalecisi vuruşu kullanacak.

43 Köşe vuruşları istatistiği – 1:3.

42 Sunderland harika bir takım oyunu sergiliyor, kısa paslarla topa sahip oluyorlar. Savunmada bir boşluk bulup gol atmak istiyorlarsa sabır en önemli faktör.

41 Kevin Danso (Sunderland), rakibine yaptığı sert faulün ardından sarı kart gördü ve artık maçın geri kalanında çok dikkatli olmak zorunda.

40 Patrik Wålemark (Lech Poznań) sert faulü nedeniyle serbest vuruşa sebep oldu. Hakem Balázs Berke pozisyonu yakından takip etti.

39 Sunderland oyuncuları topu kontrol ediyor ve birbirlerine kısa paslar veriyor. Rakip savunmada boşlukların açılmasını bekliyorlar.

37 Granit Xhaka (Sunderland) uzak mesafeden kazanılan serbest vuruşta topu ceza sahasına ortaladı, ancak top dışarı çıktı. Top oyun alanını terk etti ve Lech Poznań kalecisi vuruşu kullanacak.

36 Jules Ahoka (Sunderland) ceza sahasına ortaladı, ancak defans oyuncuları kafayla uzaklaştırdı.

35 Topla oynama oranları – 46:54.

35 Sunderland oyuncuları birkaç güzel pas yaptı, ancak rakip oyuncu topu kaptığı için toplu oyunları uzun sürmedi.

33 Jayden Danns (Sunderland) tehlikeli bir hareket yaptı. Balázs Berke düdüğünü çalar_{+}^{ı} ve faulü belirledi.

33 Sunderland kısa paslar ve tek paslarla topa sahip oluyor.

31 Habib Diarra (Sunderland) takım arkadaşlarını aramak için ceza sahasına ortaladı, ancak savunmacılar uzaklaştırmayı başardı.

29 Sunderland, yeni hücum fırsatları yaratmak için isabetli ve güzel paslarla oyunu kuruyor.

28 Malick Fofana (Sunderland) rakiplerini çalımlayıp şut pozisyonu yarattı, ancak ceza sahası dışından çektiği yerden sert şut tam ortaya gitti ve Mateusz Lis topu rahatlıkla kontrol etti.

27 Nilson Angulo (Sunderland) kaleye doğru yöneldi, ancak savunma oyuncusu zamanında geri dönerek topu kazandı. Top oyun alanının dışına çıktı ve Lech Poznań kaleci vuruşuyla oyuna başlayacak.

27 Jayant Metali (Sunderland) ceza sahasına harika bir orta yaptı, ancak defans oyuncusu bunu engelledi ve tehlikeyi kolayca uzaklaştırdı.

25 Hakem korner kararı verdi ve Nilsen Angulo (Sunderland) kullanılmak üzere topun başına geldi.

25 Jayden Meupiyou (Sunderland) altıpas içinde harika bir fırsat yakaladı, vuruşunu sol alt köşeye gönderdi ancak Mateusz Lis'ten mükemmel bir kurtarış! Sunderland köşe vuruşu kullanacak.

24 Granit Xhaka (Sunderland) Malick Fofana'yı bulmak istedi ancak pasın şiddetini fazla kaçırdı. Top auta çıktı ve Lech Poznań kalecisi vuruşu kullanacak.

23 Sunderland oyununu buluyor gibi görünüyor ve topa sahip oluyorlar. Yeni hücum fırsatları yaratmak için doğru anı bekliyorlar.

21 Malick Fofana (Sunderland) ceza sahasında seken topa ilk ulaştı ve tehlikeli bir şut çekti, ancak top sağ direkten döndü!

21 Granit Xhaka (Sunderland) ceza sahası dışından şutunu çekti, top az farkla dışarı gitti. Mateusz Lis'in harika kurtarışı topun sol alt köşeye gitmesini önledi.

20 Lech Poznań, kısa ve net paslarla oyunun temposunu kontrol ediyor.

18 Robin Roofs, Joel Pereira'nın (Lech Poznań) kullandığı köşe vuruşunu uzaklaştırmak için kalesinden çıktı.

18 Daniel Håkans (Lech Poznań) ceza sahasına ortaladı ancak savunma oyuncuları engelledi. Hakem düdüğünü çaldı, Lech Poznań köşe vuruşu kullanacak.

17 Altın fırsat! Daniel Håkans (Lech Poznań) ceza sahası içinde pası aldı ve vuruş için boş alan buldu. Kötü bir vuruş yaptı ve top sağ direğin hemen yanından dışarı gitti. Top taca/autа çıktı ve Sunderland kalecisi oyunu başlatacak.

16 Nilsen Angulo (Sunderland) böyle bir mücadelenin kurallara aykırı olduğunu bilmeliydi. Rakibine çok sert girdi ve Balazs Berke'ye düdük çalamaktan başka çare kalmadı.

15 Robin Roofs dikkatli ve Terry Yegbe'nin (Lech Poznań) gönderdiği uzun pası rahatlıkla kontrol ediyor. Sakin bir kurtarış!

13 Nilson Angulo (Sunderland) ceza sahasına tehlikeli bir orta yaptı ancak ilk savunmacı topu uzaklaştırdı.

13 Granit Xhaka (Sunderland) köşe vuruşundan takım arkadaşını bulmaya çalıştı ancak kaleci topu kontrol etti. Sunderland bir kez daha köşe vuruşundan gol bulma şansı yakalayacak.

12 Malik Fofana (Sunderland) ceza sahasına tehlikeli bir orta yaparak takım arkadaşını bulmaya çalıştı ancak savunma oyuncusu kafayla topu uzaklaştırarak tehlikeyi önledi. Sunderland iyi bir atak yaparak köşe vuruşu kazandı.

11 Sunderland şu anda oyuncular arası isabetli paslarla topa sahipik konusunda üstünlük kuruyor.

10 Lech Poznań topu saha içinde dolaştırıp kontrolü elinde tutuyor. Ancak rakip pası araya girip kesti ve durum değişti.

8 Malick Fofana (Sunderland) kalenin ortasına yerden bir şut çekti, ancak kaleci topu rahatlıkla kontrol etti.

7 Mateusz Lis için çok kolaydı. Habib Diarra (Sunderland) pası alıp boş alan buldu, ancak şutu kaleye ortadan ve yerden gitti, doğrudan bekleyen kalecinin ellerinde kaldı.

7 Sunderland oyuncuları, rakip savunmayı yarıp geçmek ve hızlı bir kontra atak başlatmak için kısa paslarla topu dolaştırıyor.

6 Patrik Walemark (Lech Poznan) direğe nişanlayıp harika bir fırsat harcadı! Top dışarı çıktı ve Sunderland lehine kale vuruşu kararı verildi.

5 Lech Poznań topa sahip oluyor, paslaşıp atak yapmak için doğru anı bekliyorlar.

4 Sunderland oyuncuları birbirlerine kısa paslarla topu aktarıyor.

3 Antoni Kozubal (Lech Poznań), savunmadaki anlaşmazlığın ardından ceza sahası içindeki seken topa ilk ulaşan isim oldu. Topu kalenin sol köşesine doğru gönderdi ancak kaleci dikkatli davranarak harika bir kurtarış yaptı.

2 Gol! Neilson Angulo ceza sahasına derin bir orta yaptı ve boş kalan Timur Tutuerov (Sunderland) kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı sağ köşeye gönderdi. 0:1.

1 Maç başladı. İlk yarı başladı.

21:46 Maçın başlama vuruşunu Sunderland yapıyor.

21:45 Balázs Berke bugünkü maçın baş hakemi olarak atandı ve adil bir yönetim sergileyip hata yapmamaya çalışacaktır.

21:45 Maç detaylarında her iki takımın ilk 11'lerini inceleyebilirsiniz.