Torrense — Sunderland: kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Torrense — Sunderland karşılaşması 15 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Torrense ilk 11: 1. Lucas Paes, 27. Abubakari M., 8. Alfaro A., 33. Marques J., 5. Mohamed D., 45. Mutombo J., 6. Oudrhiri A., 11. Pozo M., 23. Vasquez J., 4. Volney, 19. Zouabi K.
Torrense yedekleri: 31. Adril, 3. Alcedo J., 44. Barre S., 17. Dramme M., 53. Guerreiro R., 7. Jean D., 29. Quintero L., 22. Rey R., 86. Rijo G., 75. Silva M., 2. Stopira.
Torrense teknik direktörü: Tralhao L.
Sunderland ilk 11: 22. Rufe R., 29. Ajoka J., 15. Alderete O., 10. Angulo N., 39. Fofana M., 32. Hume T., 6. Matete D., 13. O'Nien L., 11. Rigg C., 27. Sadiki N., 57. Tuterov T.
Sunderland yedekleri: 9. Brobbey B., 4. Danso K., 19. Diarra H., 3. Jones J., 28. Le Fee E., 17. Mandava R., 21. Moore S., 20. Mukiele N., . Proctor T., . Samuel-Ogunsuyi T., . Whittaker M., 34. Xhaka G.
Sunderland teknik direktörü: Le Bris R.
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