Torrense — Sunderland: kadrolar ve canlı anlatım

·34·Spor
Torrense — Sunderland: kadrolar ve canlı anlatım

Avrupa Ligi kapsamındaki TorrenseSunderland karşılaşması 15 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Torrense ilk 11: 1. Lucas Paes, 27. Abubakari M., 8. Alfaro A., 33. Marques J., 5. Mohamed D., 45. Mutombo J., 6. Oudrhiri A., 11. Pozo M., 23. Vasquez J., 4. Volney, 19. Zouabi K.

Torrense yedekleri: 31. Adril, 3. Alcedo J., 44. Barre S., 17. Dramme M., 53. Guerreiro R., 7. Jean D., 29. Quintero L., 22. Rey R., 86. Rijo G., 75. Silva M., 2. Stopira.

Torrense teknik direktörü: Tralhao L.

Sunderland ilk 11: 22. Rufe R., 29. Ajoka J., 15. Alderete O., 10. Angulo N., 39. Fofana M., 32. Hume T., 6. Matete D., 13. O'Nien L., 11. Rigg C., 27. Sadiki N., 57. Tuterov T.

Sunderland yedekleri: 9. Brobbey B., 4. Danso K., 19. Diarra H., 3. Jones J., 28. Le Fee E., 17. Mandava R., 21. Moore S., 20. Mukiele N., . Proctor T., . Samuel-Ogunsuyi T., . Whittaker M., 34. Xhaka G.

Sunderland teknik direktörü: Le Bris R.

Canlı anlatım CANLI
21:45
Bugünkü maçı Enea Jorgji yönetecek.
21:45
Bu maçın ilk 11'leri belli oldu.
21:45
Bugünkü maçın canlı anlatımına hoş geldiniz. Sahadaki tüm önemli olayları metin formatında takip edebilirsiniz. İyi seyirler.
TorrenseSunderlandAvrupa LigiFutbolCanlı Skor
Paylaş:
Telegram kanalıGoogle'da takip et
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Etihad'da 8 gol ve drama: Manchester City 5-3 kazandı! (video)Etihad'da 8 gol ve drama: Manchester City 5-3 kazandı! (video)20 Eylül 22:31Arteta'nın jokerinden "altın" gol: Arsenal, Sunderland deplasmanında 2-0 kazandıArteta'nın jokerinden "altın" gol: Arsenal, Sunderland deplasmanında 2-0 kazandı13 Eylül 06:09İngiltere Lig Kupası'nda nefes kesen mücadeleler: Newcastle son dakikalarda galibiyeti kaptıİngiltere Lig Kupası'nda nefes kesen mücadeleler: Newcastle son dakikalarda galibiyeti kaptı9 Eylül 07:57Xabi Alonso 10. sıradan korkmadı: Chelsea'de ne gördü?Xabi Alonso 10. sıradan korkmadı: Chelsea'de ne gördü?6 Ağustos 11:26Granit Xhaka transferi kapandı: Sunderland kaptanını Chelsea'ye bırakmıyorGranit Xhaka transferi kapandı: Sunderland kaptanını Chelsea'ye bırakmıyor26 Temmuz 23:30Sunderland, Granit Xhaka transferi için Chelsea'nin teklifini reddettiSunderland, Granit Xhaka transferi için Chelsea'nin teklifini reddetti28 Haziran 23:56
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Nakamura, Özbek satranç oyuncularına verilen 200 bin dolarlık ödüle tepki gösterdi
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Eski Manchester United gözlemcisi Abdukodir Husanov hakkındaki şok edici gerçeği açıkladı
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Ronaldo'nun annesi, oğlunun milli takımdan ayrılmasına ilk kez tepki gösterdi
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
Cristiano Ronaldo Suudi Arabistan'daki en ağır yenilgisini aldı
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
«Özbekistan ile sürekli oynamak itibarımızı zedeliyor» — Persepolis teknik direktörü
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Manchester City, Özbekistan'ın İran karşısındaki galibiyetine resmi tepki gösterdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
Yabancı uzman, "Büyük Özbek"in profesyonel bokstaki adımlarını eleştirdi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi
İran basını şokta: Cannavaro'dan gerçek bir taktik ders ve 7 maçlık utanç serisi