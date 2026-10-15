Lech Poznań — Bayer Leverkusen: kadrolar ve canlı anlatım

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Lech Poznań — Bayer Leverkusen: kadrolar ve canlı anlatım

Avrupa Ligi kapsamındaki Lech PoznańBayer Leverkusen karşılaşması 15 Ekim, saat 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.

Lech Poznań ilk 11'i: 1. Lis M., 14. Bengtsson L., 5. Berggren G., 15. Gurgul M., 9. Ishak M. (kaptan), 43. Kozubal A., 27. Monka V., 77. Palma L., 2. Pereyra J., 72. Skrzypczak M., 10. Walemark P.

Lech Poznań yedekleri: 7. Agnero I., 55. Bartczak P., 53. Delikat K., 11. Hotić D., 24. Jagiełło F., 33. Pruchniewski M., 21. Rodrigues P., 56. Szymczak V., 59. Yegbe T.

Lech Poznań teknik direktörü: Frederiksen N.

Bayer Leverkusen ilk 11'i: 1. Hradecky L., 5. Bade L., 6. Fernandes E., 24. Garcia A., 3. Hincapie P., 17. Arthur, 30. Frimpong J., 12. Tapsoba E. (kaptan), 23. Tella N., 11. Terrier M., 10. Wirtz F.

Bayer Leverkusen yedekleri: 8. Andrich R., 28. Kovar M., 19. Tella N., 36. Lomb N., 2. Medina F., 9. Moreira A., 4. Tah J., 14. Schick P.

Bayer Leverkusen teknik direktörü: Alonso X.

Lech PoznańBayer LeverkusenAvrupa LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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