Lech Poznań — Bayer Leverkusen: kadrolar ve canlı anlatım
Avrupa Ligi kapsamındaki Lech Poznań — Bayer Leverkusen karşılaşması 15 Ekim, saat 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatımla güncellenecektir.
Lech Poznań ilk 11'i: 1. Lis M., 14. Bengtsson L., 5. Berggren G., 15. Gurgul M., 9. Ishak M. (kaptan), 43. Kozubal A., 27. Monka V., 77. Palma L., 2. Pereyra J., 72. Skrzypczak M., 10. Walemark P.
Lech Poznań yedekleri: 7. Agnero I., 55. Bartczak P., 53. Delikat K., 11. Hotić D., 24. Jagiełło F., 33. Pruchniewski M., 21. Rodrigues P., 56. Szymczak V., 59. Yegbe T.
Lech Poznań teknik direktörü: Frederiksen N.
Bayer Leverkusen ilk 11'i: 1. Hradecky L., 5. Bade L., 6. Fernandes E., 24. Garcia A., 3. Hincapie P., 17. Arthur, 30. Frimpong J., 12. Tapsoba E. (kaptan), 23. Tella N., 11. Terrier M., 10. Wirtz F.
Bayer Leverkusen yedekleri: 8. Andrich R., 28. Kovar M., 19. Tella N., 36. Lomb N., 2. Medina F., 9. Moreira A., 4. Tah J., 14. Schick P.
Bayer Leverkusen teknik direktörü: Alonso X.
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