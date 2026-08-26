Kanoe Dünya Şampiyonası: Özbekistan milli takımı Polonya'ya kimlerle gitti
Polonya'nın Poznań kentinde su sporları tutkunlarının merakla beklediği büyük spor organizasyonu, Kano ve Kayak Dünya Şampiyonasıresmen başladı. Gezegenin en güçlü ve ünlü kürekçilerini bir araya getiren dünya şampiyonasında Özbekistan milli takımı da genişletilmiş bir kadroyla madalya mücadelesine girişti.
Özbekistan Milli Olimpiyat Komitesi'nin (MOK) bildirdiğine göre, 26 Ağustos'tan itibaren kıtaların en seçkin sporcuları Poznań su kanallarında şampiyonluk ve dünya sıralaması puanları için yarışacak.
30 Ağustos'a kadar sürecek olan küresel mücadele
Müsabaka bu yılın 30 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Dört gün sürecek kıran kırana mücadelelerde Özbekistan'ın onurunu hem deneyimli sporcuların hem de genç yeteneklerin koruması planlanıyor:
Yüksek rekabet: Dünyanın önde gelen spor ülkeleri arasında Özbek kürekçiler de sprint ve mesafe yarışlarında podyuma çıkmayı hedefliyor;
Liderler hareket halinde: Milli takım kadrosunda uluslararası yarışmalar, Asya ve dünya şampiyonaları madalyalı sporcular ana yarışlara hazır hale getirildi.
Poznań-2026: Özbekistan milli takımının tam kadrosu
Dünya Şampiyonası programı çerçevesinde kano ve kayak branşlarında şu sporcularımız start alacak:
Kano (erkekler ve kadınlar):
Shahriyor Mahkamov
Ziyodbek Yo‘ldoshaliyev
Aleksandr Zarubin
Samandar Haydarov
Ozodjon Amriddinov
Shahrizoda Mavlonova
Yekaterina Shubina
Milana Dushev-Yanich
Arina Tanatmisheva
Kayak (erkekler ve kadınlar):
Artur Guliyev
Vladlen Denisov
Diyorbek Mamatqulov
Mirjalol Komilov
Shohsanam Sherzodova
Nilufar Zokirova
Bu kadro, Poznań su yollarında tekli, ikili ve dörtlü ekipler halinde yüksek sonuçlar için ana adaylar arasında değerlendiriliyor.
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