Thun - Hajduk Split: Kadrolar ve canlı anlatım

25 Top savunmadan sekerek Furkan Dursun'un (Thun) önünde kaldı, o da ceza sahası içinden hemen kaleye vurdu ancak top sağ direğin hemen dışından auta çıktı.

24 Brighton Labeu net bir gol fırsatından yararlanamadı. Altı pas içinde Toni Silic ile karşı karşıya kalıp vuruşunu kalenin dibine orta kısma göndermek istedi ancak kaleci harika bir kurtarış yaptı.

23 Dalisson de Almeida (Hajduk Split) ceza sahasına ortaladı, ancak savunma uzaklaştırdı. Top taca/dala çıktı. Hajduk Split köşe vuruşu kullanacak.

23 Toni Silić (Hajduk Split) köşe vuruşunu kullandı, ancak savunmacılar güvenli bir müdahale yaptı.

22 Brighton Labo ceza sahasına hızla girdi ancak şut çekecek boşluk bulamadı. Top taç çizgisinden dışarı çıktı ve Hajduk Split oyunu başlatacak.

21 Fabio Fehr (Thun) köşe vuruşunu kullandı, ancak rakip savunma topu uzaklaştırdı.

20 Khalil Fayad (Hajduk Split) faul yaptı ve Jarred Gillett düdüğünü çalarakhukuku ihlali belirledi.

19 Thun - Hajduk Split maçı. Skor: 0-1. Topla oynama oranı 33:67.

17 Gol! Ceza sahasında başıboş kalan topa ilk ulaşan Dalisson de Almeida (Hajduk Split), sol alt köşeye yaptığı düzgün vuruşla kaleciyi avladı. Durumu 0:1 yaptı.

14 Hajduk Split oyuncuları, rakip savunmayı yarıp geçmek ve hızlı bir kontratak başlatmak için kısa paslarla top çeviriyor.

13 Marin Sotiček (Hajduk Split) rakiplerini çalımladı ancak savunmacı topu ondan almayı başardı.

11 Marin Sotiček (Hajduk Split) ceza sahasına ortaladı, ancak savunma oyuncuları topu uzaklaştırdı.

9 Jarred Gillett, Jan Bamert'in (Thun) top kapma mücadelesindeki sert faulünü düdük çalarak belirledi.

8 Brighton Labe (Thun) kendisine boş alan yarattı ve ceza sahasına ortalamaya çalıştı. Ancak savunmacı kritik anda ayağını koyarak topu uzaklaştırdı.

7 Yan hakem bayrağını kaldırdı. Furkan Dursun (Thun) için ofsayt bayrağı kalktı.

5 Jarred Gillett, Brighton Labeau'nun (Thun) yaptığı taktik faul nedeniyle oyunu durdurdu.

4 Michele Šego (Hajduk Split) ceza sahası içindeki ortaya yetişti ve kalenin ortasına doğru vurdu, ancak Niklas Steffen iyi yer tutmuştu ve şutu kolayca kurtardı.

3 Abdoulie Sanyang (Hajduk Split) sert bir faulün ardından yerde kalıyor, sağlık görevlileri müdahale etmek için sahaya girdi.

3 Olivier Mambwa (Thun) ceza sahası içinde yerde kaldı, ancak hakem oyuncuların itirazlarını hemen reddetti.

2 Jarred Gillett pozisyonu net bir şekilde görüyor ve Furkan Dursun'un (Thun) faul yaptığını işaret ediyor.

1 Bugünkü maç yeni başladı, maçın tadını çıkarın!

00:01 Oyuncular sahada ve Hajduk Split maçı başlatıyor.

00:00 Bugünkü maçın hakemi Jarred Gillett olacak.

00:00 Maç detaylarında, karşılaşma öncesinde takımların ilk 11'lerini inceleyebilirsiniz.