Thun - Hajduk Split: Kadrolar ve canlı anlatım
Konferans Ligi kapsamındaki Thun - Hajduk Split karşılaşması 23 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.
Maç başladığında önemli anlar canlı anlatım ile güncellenecektir.
Thun ilk 11: 1. Steffen N., 47. Fer F., 19. Bamert J., 23. Burki M. (kaptan), 2. Mambva O., 70. Reichmuth N., 16. Roth J., 14. Kite M., 30. Mayer N., 96. Labo B., 9. Dursun F.
Thun yedekler: 20. Braski R., 5. Burgi N., 26. Kristoffersson N., 37. Daler L., 21. Derbachi D., 52. Ilic A., 80. Lengen S., 54. Passavant L., 25. Spycher T., 18. Strannegard T., 22. Valti D., 13. Zukit N.
Thun teknik direktörü: Privitelli G. L.
Hajduk Split ilk 11: 33. Silic T., 22. Akapandi M., 6. Hadzikadunic D., 15. Maresic D., 32. Hrgovic S., 8. Fayad K., 20. del Moral A., 7. Sanyang A., 9. de Almeida D., 23. Sotichek M., 11. Sego M. (kaptan).
Hajduk Split yedekler: 19. Brruti E., 18. Dendoncker L., 99. Fesyuk D., 3. Gabric R., 26. Huram A., 10. Livaja M., 77. Martin K., 17. Melnjak D., 14. Rachi R., 44. Stipica D., 16. Sutalo A., 5. Van Hoorenbeeck A.
Hajduk Split teknik direktörü: Garcia G.
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