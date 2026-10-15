Hajduk Split — Ajax: kadrolar ve canlı metin

·7·Spor
Hajduk Split — Ajax: kadrolar ve canlı metin

Konferans Ligi kapsamındaki Hajduk SplitAjax karşılaşması 15 Ekim, 21:45'te (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı metin olarak güncellenecektir.

Hajduk Split ilk 11'i: 33. Silic T., 22. Akapandi M., 9. de Almeida D., 20. del Moral A., 8. Fayad K., 6. Hadzikadunic D., 32. Hrgovic S., 15. Maresic D., 7. Sanyang A., 11. Sego M. (kaptan), 23. Sotichek M.

Hajduk Split yedekleri: 18. Dendoncker L., 99. Fesyuk D., 3. Gabric R., 38. Hodak L., 26. Huram A., 10. Livaja M., 77. Martin K., 17. Melnjak D., 14. Rachi R., 44. Stipica D., 16. Sutalo A., 5. Van Hoorenbeeck A.

Hajduk Split teknik direktörü: Garcia G.

Ajax ilk 11'i: 1. ter Stegen M., 4. Amrabat S., 99. Arokodare T., 15. Baas Y., 30. Bouman A., 8. Brandt J., 6. Kehrer T., 18. Klaassen D. (kaptan), 68. Ouazan A., 21. Torrents J., 11. Tsygankov V.

Ajax yedekleri: 67. Abdalla M., 43. Bunida R., 20. Edvardsen O., 62. El-Hani A., 10. Gloukh O., 36. Janse D., 38. Marcos Leonardo, 24. Mokio J., 26. Payes M., 2. Rosa L., 5. Wijndal O.

Ajax teknik direktörü: Michel.

Hajduk SplitAjaxKonferans LigiFutbolCanlı Skor
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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