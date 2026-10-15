Twente - Thun: kadrolar ve canlı anlatım

·2·Spor
Twente - Thun: kadrolar ve canlı anlatım

Konferans Ligi kapsamındaki Twente - Thun karşılaşması 16 Ekim, 00:00'da (Taşkent saatiyle) başlayacak.

Maç başladığında olaylar canlı anlatım ile güncellenecektir.

Twente ilk 11'i: 16. Drommel J., 29. Adelgaard A., 4. Niystad R., 27. Orjaseter S., 3. Propper R. (kaptan), 11. Rots D., 10. Taha Y., 28. van Rooy B., 9. Weghorst W., 8. Weidmann D., 6. Zerrouki R.

Twente yedekleri: 18. Bauwa J., 31. Gerritsen Y., 14. Hlynsson K., 24. Kurowski K., 39. Meijlink J., 26. Nagel B., 22. Pasveer R., 7. Pjaca M., 2. Rosiak M., 17. Thorvaldsen F., 20. van den Belt T., 25. Vennegoor of Hesselink L.

Twente teknik direktörü: van den Brom J.

Thun ilk 11'i: 1. Steffen N., 19. Bamert J. (kaptan), 5. Bürgy N., 9. Dursun F., 47. Fehr F., 14. Kyeremateng M., 15. Kristal P., 96. Labeau B., 2. Mambwa O., 70. Reichmuth N., 16. Roth J.

Thun yedekleri: 20. Braski R., 26. Kristoffersson N., 37. Dähler L., 21. Derbaci D., 80. Lengen S., 30. Maier N., 54. Passavant L., 25. Spycher T., 18. Strannegard T., 22. Wälti D., 13. Zukit N.

Thun teknik direktörü: Privitelli G. L.

TwenteThunKonferans LigiFutbolCanlı Anlatım
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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