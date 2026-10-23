Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda heyecan dorukta: Özbekistanlı boksörler madalya için ringe çıkıyor

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Dünya Gençler Boks Şampiyonası'nda heyecan dorukta: Özbekistanlı boksörler madalya için ringe çıkıyor

Dünya Gençler Boks Şampiyonası en heyecanlı ve çekişmeli aşamasına giriyor. Turnuva programında yer alan son 16 ve çeyrek final maçlarında, bugün dünya şampiyonluğu yolunda Özbekistan milli takımından 6 sporcu ringe çıkacak.

Özbekistan Boks Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, sporcularımız gün boyunca Rusya ve ABD temsilcileri de dahil olmak üzere kıtanın ve dünyanın önde gelen boksörleriyle karşı karşıya gelecek.

Bugünkü maç programı ve sporcularımızın rakipleri

Taraftarlar gün boyunca aşağıdaki eşleşmelere tanıklık edecek:

  • -48 kg: Muxtasar Aliyeva — Banuchichak Nasirli (Azerbaycan) | «B» ringi, 17:30

  • -57 kg: Robiya Ravshanova — Besma Bahri (Cezayir) | «A» ringi, 19:00

  • -70 kg: Maftuna Yangiyeva — Aleksandra Kosheleva (Rusya) | «A» ringi, 22:15

  • -85 kg: Sardorbek Bahromxo‘jayev — Ioannis Poumpouridis (Yunanistan) | «A» ringi, 22:45

  • -90 kg: Asadbek Sultanboyev — Temirsultan Temirsultanov (Rusya) | «B» ringi, 23:15

  • +90 kg: Islam Salixov — Stevart Reid (ABD) | «B» ringi, 23:45

Maçların başlama saatleri

Müsabakalar Taşkent saatiyle iki oturum halinde düzenlenecektir:

  • Gündüz seansı: Saat 17:00 'de başlayacak;

  • Akşam seansı: Saat 21:00 'de devam edecek.

Özbekistan genç milli takım üyelerinin bugünkü maçları, turnuvadaki madalya sıralaması ve genel klasmandaki yerleri açısından büyük önem taşıyor.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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