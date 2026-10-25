Özbekistan 8 boksörle Dünya Şampiyonası yarı finaline yükseldi

·4·Spor
Özbekistan 8 boksörle Dünya Şampiyonası yarı finaline yükseldi

Şu günlerde Karadağ'ın Budva şehrinde düzenlenen prestijli gençler arası Dünya Şampiyonası kızışmış durumda. Dünyanın en güçlü genç boksörlerinin mücadele ettiği turnuvada, Özbekistan genç milli takımı yüksek hazırlık ve beceri sergileyerek kritik yarı final aşamasına ulaşmayı başardı ve en azından bronz madalyayı garantiledi.

Özbekistan liderler arasında: Yarı final istatistikleri

Özbekistan Boks Federasyonu tarafından sağlanan resmi verilere göre, sporcularımız yarı finalist sayısı bakımından dünyanın en güçlü milli takımlarıyla başa baş mücadele ediyor:

  • Rusya ve Kazakistan ile kıyasıya rekabet: Turnuvada en çok yarı finalist çıkaran ülkeler Rusya (9), Özbekistan (8) ve Kazakistan (8) oldu;

  • Avrupa ve Amerika'yı geride bırakarak: Özbek boks okulu temsilcileri; İrlanda (6), ABD (5), Çin (5), İngiltere (4) ve Küba (1) gibi boks devlerinin oldukça önünde yer alıyor;

  • Altın madalyalara doğru yürüyüş: Yarı finale yükselen tüm boksörlerimiz kendi sıkletlerinde Dünya Şampiyonası'nda en az bronz madalyayı garantiledi, şimdiki ana hedef ise final ve altın madalyalar.

Yarı finale kalan ülkeler sıralaması (boksör sayısına göre):

  • Rusya — 9 sporcu

  • Özbekistan — 8 sporcu

  • Kazakistan — 8 sporcu

  • İrlanda — 6 sporcu

  • ABD, Çin — 5'er sporcu

  • İngiltere, Brezilya, Ukrayna, Hindistan — 4'er sporcu

  • Cezayir, İtalya — 3'er sporcu

  • Azerbaycan, Kırgızistan — 2'şer sporcu

  • Küba, Arjantin, Ermenistan, İspanya, İran, Yunanistan, Gürcistan, İskoçya, Macaristan, Kanada, Japonya, Venezuela, Türkiye — 1'er sporcu.

Turnuvanın belirleyici yarı final maçları önümüzdeki saatlerde başlayacak ve sporcularımız final bileti için ringe çıkacak.

Gençler Dünya Boks ŞampiyonasıBudvaÖzbekistan Boks FederasyonuBoksDünya Şampiyonası
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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