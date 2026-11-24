Rusya Boks Federasyonu World Boxing uluslararası kuruluşunun tam üyesi statüsünü kazandı. 20 Kasım'da Panama'da düzenlenen kongrede onaylanan bu karar, Rus tarafına uluslararası kuruluşun faaliyetlerinde diğer ulusal federasyonlarla eşit haklarla yer alma imkanı tanıyor.

Bu, her şeyden önce, Rusya Boks Federasyonu için uluslararası spor yönetimindeki etkisini artırma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Artık federasyon, World Boxing kongrelerinde gündeme alınan konular üzerinde oy kullanabilecek.

Rusya Federasyonu'nun üyeliği oy çokluğuyla onaylandı

Rusya Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Andrey İstomin, kuruluşun basın servisi tarafından yayınlanan videoda Panama'daki kongrenin sonuçları hakkında bilgi verdi.

«Rusya Boks Federasyonu Genel Sekreteri'nin talimatı üzerine kongreye katıldık. İki gün boyunca birçok konu ele alındı. Bizim için en önemli sonuç, birçok ülkenin oyuyla Rusya Boks Federasyonu'nun World Boxing'e tam üye olarak kabul edilmesidir», dedi İstomin.