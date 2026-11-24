Rusya Boks Federasyonu, World Boxing'de oy kullanma hakkı kazandı
Rusya Boks Federasyonu World Boxing uluslararası kuruluşunun tam üyesi statüsünü kazandı. 20 Kasım'da Panama'da düzenlenen kongrede onaylanan bu karar, Rus tarafına uluslararası kuruluşun faaliyetlerinde diğer ulusal federasyonlarla eşit haklarla yer alma imkanı tanıyor.
Bu, her şeyden önce, Rusya Boks Federasyonu için uluslararası spor yönetimindeki etkisini artırma yolunda önemli bir adım olarak görülüyor. Artık federasyon, World Boxing kongrelerinde gündeme alınan konular üzerinde oy kullanabilecek.
Rusya Federasyonu'nun üyeliği oy çokluğuyla onaylandı
Rusya Federasyonu Genel Sekreter Yardımcısı Andrey İstomin, kuruluşun basın servisi tarafından yayınlanan videoda Panama'daki kongrenin sonuçları hakkında bilgi verdi.
«Rusya Boks Federasyonu Genel Sekreteri'nin talimatı üzerine kongreye katıldık. İki gün boyunca birçok konu ele alındı. Bizim için en önemli sonuç, birçok ülkenin oyuyla Rusya Boks Federasyonu'nun World Boxing'e tam üye olarak kabul edilmesidir», dedi İstomin.
İstomin, tam üyeliğin federasyon için en önemli sonuç olduğunu vurguladı.
Tam üyelik ne gibi imkanlar sağlar?
World Boxing tüzüğüne göre, tam üye statüsüne sahip ulusal federasyonlar kuruluş kongrelerinde oy kullanma hakkından yararlanır. Bu, onlara uluslararası boksun geleceği, kuruluşun yönetimi ve müsabakalara ilişkin kararların alınması sürecine katılma imkanı sağlar.
World Boxing'in resmi verilerine göre, kuruluşta tam üyelik, onaylanmış üyelik ve ortaklık statüsünde üyelik kategorileri bulunmaktadır. Tam üyeler kongrede oy kullanabilir. Kuruluşta «Bir ülke — bir oy» ilkesi geçerlidir.
Rusya Federasyonu'nun yeni statüsü, onun uluslararası kuruluştaki haklarını genişletti. Ancak üyeliğin kendisi, belirli sporcuların tüm müsabakalara otomatik olarak katılabileceği anlamına gelmez; bu tür konular müsabaka kuralları ve ilgili kararlar temelinde belirlenir.
Özbekistan Boks Federasyonu da tam üye
World Boxing'in ulusal federasyonlar listesinde Özbekistan Boks Federasyonu da tam üye olarak gösterilmektedir. Dolayısıyla Özbekistan da kuruluşun kongrelerinde oy kullanma hakkına sahip federasyonlar arasında yer almaktadır.
Panama'daki kongreden sonra Rusya Federasyonu'nun da bu statüyü alması, World Boxing bünyesindeki uluslararası temsil yapısının genişlediği anlamına geliyor.
Artık Rusya Federasyonu da kuruluşun önemli kararlarının tartışılmasına katılarak, bunlar hakkındaki pozisyonunu oy vererek ifade etme imkanına sahip olacak.
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