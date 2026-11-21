Özbekistan boksunun uluslararası arenadaki itibarını daha da artıracak önemli bir gelişme yaşandı. Özbekistan Boks Federasyonu Genel Sekreteri Mirshohid Tillaboyev World Boxing uluslararası kuruluşunun başkan yardımcılığı görevine seçildi. Bu seçimde 95 ulusal federasyon temsilcisi yer almış olup, Özbekistan adayı oylama sonuçlarına göre büyük bir farkla zafer kazandı.

Sonuç olarak Özbekistan temsilcisi, uluslararası boks kuruluşunun yönetim kadrosuna girerek World Boxing başkan yardımcısı oldu.

Özbekistan boksu için uluslararası ölçekte önemli bir sonuç

Mirshohid Tillaboyev'in World Boxing yönetimine seçilmesi, sadece onun kişisel kariyeri ve emeğine verilen yüksek bir değer değil, aynı zamanda Özbekistan boksunun uluslararası spor arenasında konumunun daha da güçlendiğini gösteren önemli bir olaydır.

Özbekistan boks okulu, yıllardır Olimpiyat Oyunları, dünya ve Asya şampiyonalarında yüksek başarılar elde etmektedir. Ülke temsilcilerinin uluslararası boks kuruluşlarının yönetiminde yer alması, spor alanındaki iş birliği, yönetim ve stratejik karar alma süreçlerinde Özbekistan'ın rolünü güçlendirmeye hizmet edebilir.

Mirshohid Tillaboyev'in yeni görevine seçilmesi, Özbek boksu için uluslararası düzeyde önemli başarılardan biri olup, ülkenin boks alanındaki itibarını daha da artırma yolunda bir adım olarak kabul edilmektedir.